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【藝術文化】壞鞋子新作《子弟站棚》 當代舞解構北管語彙

2026/04/16 05:30

壞鞋子新作《子弟站棚》透過當代舞與新編北管音樂的碰撞，展現傳統與現代交融的「混種」美學。（傳藝中心提供）壞鞋子新作《子弟站棚》透過當代舞與新編北管音樂的碰撞，展現傳統與現代交融的「混種」美學。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台灣戲曲藝術節本週推出壞鞋子舞蹈劇場新作《棚—子弟站棚》，從經典亂彈戲折子《斬瓜》擷取靈感，透過當代舞與新編北管音樂的碰撞，展現傳統與現代交融的「混種」美學。

壞鞋子舞蹈劇場長期以「田野採集」為核心探索方式，編舞家林宜瑾曾於祖父遺物中發現抄寫亂彈歌詞與工尺譜的筆記本，這段私人記憶成為她梳理文化斷裂與追尋傳統的起點。作品名稱《棚》意指古代將宇宙形容為穹頂般的「天棚」，而北管樂粉墨登場則稱為「上棚」，此新作透過解構與重組北管鑼鼓的鼓介，與舞團研究多年的「àn身體」進行對話。

在《棚—子弟站棚》中，集結了多位具備國際與傳統背景的表演者，包含當代舞者巫欣諭、趙萱、劉昀，以及主修傳統音樂的樂手曾柏竣、楊晴儀。演出從一場看似平凡的北管子弟團練開始，舞者們練習唱唸、身段與演奏，並在戲劇構作黃鼎云的調度下，將亂彈戲的唱腔轉化為肢體語彙；編舞團隊特別邀請榮興客家採茶團演員胡毓昇擔任《斬瓜》的唱作指導，將傳統文本放置於當代脈絡中重新解構。4月18至19日在台灣戲曲中心小表演廳登場。

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