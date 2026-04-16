【自由副刊】Talum Ispalidav／「你為什麼不會跳舞啊」

◎Talum Ispalidav

◎Talum Ispalidav

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那夜

我只是調整骨盆的朝向

骨頭的刺痛在夢裡噴濺

我將手伸進風裡，確認

昨日偷偷潮溼的修辭

擱淺在胸骨內側

捕捉一整夜神諭的前奏

．

（無神的時代你還能聽見音樂嗎？）

．

我對鏡子說話

鏡子猶豫了

動作一誕生

已被編入舞譜

註記為：在這一刻，他

乃自願被觀看。

．

我總是赤腳

地表柔軟如肺

所有葉脈都有盡頭的樹根

理應拒絕肥料

理想和格言

．

於是那夜

有關於日光和希望

他們樂於交換各式仿生態模仿

顛倒的墓碑說成述語

在海拔兩千公尺燃燒夢的餘燼

翻身挖掘時總是更接近詩與祕密

．

（但我們可曾發明過文明？）

．

■布農族無舞的傳統混雜著某種「原住民善於歌舞」的印象殘渣，總是使我無法想像軌道之外的夢。

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