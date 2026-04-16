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【自由副刊】Talum Ispalidav／「你為什麼不會跳舞啊」
◎Talum Ispalidav
◎Talum Ispalidav
．
那夜
我只是調整骨盆的朝向
骨頭的刺痛在夢裡噴濺
我將手伸進風裡，確認
昨日偷偷潮溼的修辭
擱淺在胸骨內側
捕捉一整夜神諭的前奏
．
（無神的時代你還能聽見音樂嗎？）
．
我對鏡子說話
鏡子猶豫了
動作一誕生
已被編入舞譜
註記為：在這一刻，他
乃自願被觀看。
．
我總是赤腳
地表柔軟如肺
所有葉脈都有盡頭的樹根
理應拒絕肥料
理想和格言
．
於是那夜
有關於日光和希望
他們樂於交換各式仿生態模仿
顛倒的墓碑說成述語
在海拔兩千公尺燃燒夢的餘燼
翻身挖掘時總是更接近詩與祕密
．
（但我們可曾發明過文明？）
．
■布農族無舞的傳統混雜著某種「原住民善於歌舞」的印象殘渣，總是使我無法想像軌道之外的夢。
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