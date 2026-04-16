【自由副刊】楊智傑／陽光大男孩

◎楊智傑

◎楊智傑

爸爸又更老了。原來男人失去母親後能變那樣老。頭髮更少，肚子更大，眼神更緩，整個人成了路邊NPC一樣隨處可見的老伯伯。

爸爸成為了一個沒有母親的男人，那個從沒在我面前哭過的男人，或許，或許在某些太過明晰的夜裡真的忍不住把眼皮揉紅過幾次。

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一個失去過母親並哭過的男人才能有那種眼神。那種纖細而脆弱的和善。與年輕時假意退讓實則以威嚴為底線的和善全然不同。

一個男人失去母親後才能真正擁有母親，他被母親附魂──成了有母親模樣的男人。

這是兩年前最後一次見到爸爸時的模樣。

「我有說錯嗎？憂鬱症就是要看開一點。」

「不要跟你媽一樣，你媽太懶了。」

而這是我二十歲，猶豫許久終於把傷痕累累的自己和診斷書拿給他，希望他能理解時得到的回覆。那之後我便沒再跟他提過生病的事。

這一年多他常LINE我。主要是約我出去吃飯。但我都無法赴約。

「爸，我這幾個月身心狀態有點差，可能沒辦法。」

我沒有說我得了更多病在家裡躺了整整一年，花光存款，上了幾次救護車，吃了幾種新藥，做了一堆電流相關的治療。

但這次他這樣回我。

「藥要按時吃，凡事寬心，不要焦慮。飲食要注意，盼早日康復。」

「希望能找回爸爸小時候那個陽光的大男孩。」

讀完後，眼神裡堅決的死意忽然模糊了起來。●

■楊智傑，1996年夏至前生，現就讀東海美術研究所。曾獲鍾肇政文學獎散文首獎等，近年畫作參展於美術館、大學藝術中心與藝廊。著有《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》。

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