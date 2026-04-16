【家庭plus．生活大補帖】別被心理黑幕困住

圖／達志影像

文／蕭福松

一位年輕男孩為自己內向怯弱的個性苦惱，他擔心被拒絕、被否定、被看不起，以致一直陷於自我封閉狀態，只好求助身心科醫師。

醫師問他：「你看到陌生人時，會有什麼反應？」年輕男孩回：「我會感到緊張，也不敢正眼看對方。」

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醫師想了想，又問：「你有早起運動習慣嗎？」年輕男孩回：「有，我每天早上都會到公園慢跑，但我都只顧自己跑，不看別人，也沒和人打招呼。」醫師笑笑說：「這樣好了，以後你慢跑時，眼睛不要只看前方或地面，試著和迎面而來的人，不管認識或不認識的，你都對他們點頭、微笑、揮手，看會有什麼反應。」

年輕男孩感覺有點為難，怯怯地說：「那很尷尬耶！萬一人家不理我，不是很難堪嗎？」醫師鼓勵他說：「別怕，想克服心理障礙，一定要勇敢踏出第一步，不要不好意思，也不要怕被拒絕，只要你肯開放自己，一定會有人接納你。如果覺得會不好意思，可以戴太陽眼鏡掩飾表情。」

第二天清晨，年輕男孩一如往常早起慢跑，他謹記醫師的囑咐，不要只看前方或低頭看地面，而是試著和每一個迎面而來的跑者或散步民眾點頭、微笑、揮手。

意外地，所有人都對他點頭、微笑、揮手，這些善意的回應，讓年輕男孩受到很大鼓舞，他開心極了，沒想到一個小小的動作，竟換來很多溫暖善意。從那一刻起，他不再羞怯、不再害怕陌生人，他發現自己可以勇敢面對人群。

一個禮拜後，有跑者主動過來和他邊跑邊聊天，他們互相加LINE，他也獲邀加入群組，現在他不是只有幾個慢跑同好，而是有一整組的慢跑朋友。他很感謝醫師給他的建議，讓他打開心鎖，走出封閉已久的自己。

很多人明知自己個性羞怯、不善表達、不敢與人互動，卻一籌莫展，也不知如何改變，其實這都不是病，而是缺乏自信、信心不足的心理狀態。既然覺察自身心理、個性上有缺點，就應設法突破、改變，而不是任憑這些不好的負面心理一直障礙自己，阻卻身心平衡發展，也影響人際互動。

「負面心理」指的是遮蔽「自我」的那層看不見的「黑幕」，扯開黑幕，就能見到燦爛溫煦的陽光，也看到真正自由自在的自己。年輕男孩靠點頭、微笑、揮揮手，扯掉困擾他多年羞怯、恐懼人群、拒與人互動的心理黑幕。

他後來回顧說，其實這一點都不難，就只是個「念頭」，有心改變，一切都變得可能。由於他接受專業的建議，眼睛不再只看前方或地面，而是迎著每一個和他四目相接的人。這個勇敢的嘗試，讓他跨出超越自己的第一步，為自己揭開人生新幕，也找回自信的自己，更贏得友誼人際。

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