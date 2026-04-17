【藝術文化】第8屆公視董監事審查流會 文化部：盼立院速推新審委

李遠於第8屆公共電視董監事第2次審查會說明新候選名單的內容。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公共電視董監事第2次審查會昨（16）日召開，因8位在野推派的審查委員集體請辭，只有7位執政黨推舉的委員出席，形同流會。與會7位委員仍針對8審委集體請辭發表意見，質疑要求政黨協商既不尊重行政院提名權，更是「自我閹割」。而集體請辭違反獨立審查精神，也很不妥當。

審查委員黃世鑫認為，集體請辭訴求「政黨協商」，除違反《公視法》規定，更突顯8位委員是否適格，因他們已介入行政院提名權，讓人懷疑「角色混亂」，辜負社會對公正人士的期待；黃世鑫指出，8位審委如認為行政院提名不符程序，更應出席會議提出，而非在外用媒體操作扭曲《公視法》。黃世鑫還質疑，8位委員都是獨立個體，本就難以一致，竟然會有「共同聲明」，背後是否有隱藏指揮？「就是政治介入！」黃世鑫認為，社會也應對審查委員嚴格檢驗。

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審查委員蕭新煌指出，審查委員既自詡公正人士，要求政黨協商即毀了行政院提名權，可說是非不明。「如果有認為政黨要先協商，那我請問，還要審查委員做什麼？那你不是就是聽命了嗎？」蕭新煌認為，此鬧劇可說是把獨立的審查會議變成立法院政黨衝突在搞怪運作，絕非社會之福。

蕭新煌對8審委的集體請辭，質疑是否沒有政黨協商就不敢表態？審查委員蘇正平也指出，8位委員都是大學教授、資深媒體記者，集體請辭不但匪夷所思，「基本上是自我閹割了。」立法院把審查的權力交給審委，審委卻又要求先進行政黨協商，那還要審查什麼？

對於第2次審查會無法進行實質審查，文化部表示將依《公共電視法》規定，請行政院函請立法院重新推舉委員，以利儘速再次召開審查會議。文化部長李遠則聲明，「我希望活在一個法制國家，而不是人治的時代；我希望活在一個有是非的國家，而不是一個是非顛倒的時代」。

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