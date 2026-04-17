【藝術文化】奇美親子音樂會天「鵝湖組曲」 來場音符奇幻之旅

「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」透過趣味互動，讓小朋友快樂接觸古典樂。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館將於5月23日推出「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，從耳熟能詳的浪漫大師柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）《天鵝湖組曲》，到挪威作曲家葛利格（Edvard Grieg）的《皮爾金組曲》，透過趣味十足的舞台互動與生動的戲劇導聆，引領大小朋友走入充滿想像的故事世界，展開一場聽覺冒險，適合5歲以上闔家觀賞。早鳥購票8折優惠即日起至5月11日止。

奇美博物館「親子故事音樂會」每年都吸引許多親子進場聆賞，今年已邁入第4年，此次音樂會與對位室內樂團合作，將原本由大型管弦樂團演出的經典組曲，以18人結合戲劇與室內樂編制呈現，保留原作的深邃情感與張力。

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館方表示，音樂會上半場將帶來有「北國蕭邦」美稱的葛利格為詩劇《皮爾金》打造的第1、2號組曲，長笛清澈吹響的〈晨歌〉，以及利用低音管營造驚險逃命氛圍的〈山魔王的宮殿〉，將帶領親子展開想像力十足的音符探險；下半場則是俄國作曲家柴可夫斯基的不朽芭蕾名作配樂《天鵝湖組曲》。為了讓小朋友輕鬆接觸古典樂，音樂會演出過程中，戲劇導聆更將邀請小朋友化身小天鵝舞動，感受芭蕾音樂的節奏與情緒。詳詢奇美博物館官網。

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