【藝術文化】中美館國際展「熱暑人」 一覽16國熱感生活記憶

王守英〈夏日時光〉。（中美館提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立美術館今夏國際展覽「熱暑人—熱／暑的文化與當代藝術」，5月15日起展至8月30日，集結16國、33組藝術家共50件作品，以台中為首站，陸續於台灣、菲律賓及巴拿馬等地巡迴，探討熱帶氣候如何影響人類生活。

「熱暑人」由獨立策展人高森信男（Takamori Nobuo）、菲律賓大學瓦爾加斯美術館館長泰莎．瑪莉亞．奎松（Tessa Maria Guazon）等人規畫，概念源自策展人泰莎夢到祖母以西班牙語說出「Kalentura」（熱），並延伸至不同語言、文化中「熱」的多重詮釋。

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台中市美術館長賴依欣說，展覽精選巴拿馬藝術家雙人組唐娜．康隆（Donna Conlon）及喬納森．哈克（Jonathan Harker）作品，其作品曾於巴黎東京宮、哈瓦那雙年展展出，此次帶來〈熱帶鋅鳴曲〉與古根漢典藏作品《飲酒歌》錄像；此外，亦展出中台灣前輩王守英油畫〈夏日時光〉及廖瑞芬膠彩〈夏晨〉，重現台灣夏季生活記憶。

台中市文化局長陳佳君表示，「熱暑人」為中美館首檔收費展，5月15至17日配合國際博物館日開放免費入場，5月19日起收費展區的一般票價100元，台中市民、兒童及樂齡族群享50元優惠，其餘展覽與公共空間維持免費。

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