【藝術文化】台灣豫劇團《東窗謀計》 現代視角重構南宋千古公案

《東窗謀計》由林文瑋（右起）、蕭揚玲、殷青群、劉建華等實力派演員領銜主演。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣豫劇團將於5月及6月，在台北與高雄兩地推出2026年度大戲《東窗謀計》。本劇為「2026台灣戲曲藝術節」重點節目，由傳藝中心主辦，秉持「純棉與混種@繁花世代」策展理念，以傳統戲曲根脈為基底，融入當代劇場語彙，將於5月23、24日在台北台灣戲曲中心，以及6月6、7日在高雄大東文化藝術中心獻演。

傳藝中心主任陳悅宜昨（16）日於宣告記者會表示，台灣豫劇團深耕台灣70餘年，每年的年度大戲皆是推動戲曲進化的重要作品。《東窗謀計》展現國家級劇團的製作格局，匯聚現代劇場菁英與豫劇名角，以唱念做打深刻剖析人性，賦予戲曲當代溫度。藝術總監王海玲說明，本劇邀請編導王友輝及台灣劇場設計群操刀，人物設定跳脫傳統框架，深入挖掘角色內心世界，開拓戲曲的可能。

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王友輝指出，創作初衷是在歷史縫隙尋找未被聽見的聲音，以現代視角重新凝視南宋權力迷局。劇中編排多場虛實交疊的心理戲與夢境寓言，結合舞台科技與光影設計，具象化夢魘與獨白。主演殷青群此次睽違近20年重返舞台核心，集結蕭揚玲、劉建華、林文瑋、張瑄庭、謝文琪等一線演員陣容，重構南宋千古公案《東窗事犯》，透過聲腔與身段探索權力與良知的命題。詳詢OPENTIX網站。

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