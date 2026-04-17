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【自由副刊】 陳柏煜／共軛
◎陳柏煜
◎陳柏煜
◎陳柏煜
．
野鹿與年輕男人相遇
在荒地，好似世上再沒另一隻
鹿，也沒另一名男人
他們是
寸草不生的沙地上，不得已的
共軛。花市賣場，剩下
最後的兩株
男人立姿
野鹿四肢著地，此不適應
彼亦不妥協。垂直的
水平的構圖。各有各的基本
不像摩天樓
地下鐵（城市背景的填入）
慶幸任務與忙碌，使之共構
順應預定的流線──
平頭男與
鹿，各懷尷尬、怒氣與
好奇，堪比體診室相遇的
單身漢，同樣需要隱私同樣
需要暴露。外部特徵（平頭
新芽般毛茸茸的耳朵）都發顫發
燙
他的腳趾咬緊拖鞋
他的蹄深陷沙地；他坦克背心與行囊
他赤手空拳，啣著餅乾
……還有另一套裝備
（背包和一雙鞋）置於
野鹿身旁
竟有那麼一名第三者
在這荒地，視野不能及的地方？
（是我們──讀者
使荒地再度可怕地孤獨了嗎？）
如果是他，卸下的武裝
遞出的邀請？或是
狂野的誰，脫掉鞋，削去頭髮，化身為
鹿？
伸出天線
要相信肢體語言
張開的手掌
狀似鹿角，施力。凝固在
中間
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