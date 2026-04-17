【自由副刊】 陳柏煜／共軛

◎陳柏煜

◎陳柏煜

◎陳柏煜

．

野鹿與年輕男人相遇

在荒地，好似世上再沒另一隻

鹿，也沒另一名男人

他們是

寸草不生的沙地上，不得已的

共軛。花市賣場，剩下

最後的兩株

男人立姿

野鹿四肢著地，此不適應

彼亦不妥協。垂直的

水平的構圖。各有各的基本

不像摩天樓

地下鐵（城市背景的填入）

慶幸任務與忙碌，使之共構

順應預定的流線──

平頭男與

鹿，各懷尷尬、怒氣與

好奇，堪比體診室相遇的

單身漢，同樣需要隱私同樣

需要暴露。外部特徵（平頭

新芽般毛茸茸的耳朵）都發顫發

燙

他的腳趾咬緊拖鞋

他的蹄深陷沙地；他坦克背心與行囊

他赤手空拳，啣著餅乾

……還有另一套裝備

（背包和一雙鞋）置於

野鹿身旁

竟有那麼一名第三者

在這荒地，視野不能及的地方？

（是我們──讀者

使荒地再度可怕地孤獨了嗎？）

如果是他，卸下的武裝

遞出的邀請？或是

狂野的誰，脫掉鞋，削去頭髮，化身為

鹿？

伸出天線

要相信肢體語言

張開的手掌

狀似鹿角，施力。凝固在

中間

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