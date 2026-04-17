【自由副刊．極短篇】 陳信傑／偷拍

◎陳信傑

◎陳信傑

男子三十多歲，叫做張益彰，戴著細框金屬眼鏡，穿著平價服飾店買的平價素色T-shirt。踩著同樣不貴但好穿的白色橡膠拖鞋。

他一個人坐在夜間十點的麥當勞，雙人座位的高腳圓凳上吃著薯條。右手邊是牆，左手邊則是貫通天地的裝飾木隔板。木板隔出一個宛若包廂的感覺，可以說是如果在木板後偷偷接吻的話，外面的人也看不到。

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只有正前方是空的，也沒有座位，再過去就是落地窗與街景了。

那時阿彰正低著頭看手機上的布袋戲最新劇集，專注之際，忽然感覺到視線上方餘光處有所動靜，輕一抬頭，竟是一名四、五十歲的女子拿著藏藍色iPhone 17 Pro對自己拍照，那距離只有一步之遙――起初，阿彰也不那麼肯定自己被偷拍了，但女子卻坦承不諱地說：「你很帥，我拍一下。」

女子應該是那樣說的吧？畢竟阿彰戴著耳機，還隔著海皇復朝伊狂妄的笑聲才能隱約聽到外界模糊的談話聲（顯然降噪的性能還不是那麼好）。

阿彰愣神，而女子颯爽轉身離去。究竟該做何反應呢？最終阿彰研究起女子離去的背影。除了那耀眼的蘋果手機，女子披著燙鬈的長髮，葡萄紫的羽絨衣及黑長褲，揹著年輕女孩才會揹的細繩側背袋。雖然被嚇了一跳，但應該不是什麼……

阿彰甚至有點高興，「原來我是帥的嗎？」他心裡這麼想。

可恨的是，這終究是偷拍，而自己喜歡男生。●

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