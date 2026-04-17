【家庭plus．生活停看聽】童心鑰匙 開啟魔法

圖／達志影像

文／鄒敦怜

前陣子弄丟了一枝最愛的眉筆，幾天後居然在鉛筆盒深處找到。那枝珠光筆桿的眉筆，擠在一群斑駁老舊的筆旁，看起來就像誤闖貧民窟的落難貴族。我腦海立刻浮現童話場景：這位眉筆公主大概是為了躲避壞巫婆的追捕，才會暫時藏身在「鉛筆盒村莊」吧！

我喃喃自語，還好沒有旁人，沒有人大驚小怪。也許是跟小朋友相處久了，我也學會他們不時在內心上演的小劇場。

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出門時，看見被塞得鼓鼓的粉紫背包，我彷彿聽到它抱怨：「我明明走可愛路線，為什麼每天都被妳當成苦力？」颱風來臨前夕，行道樹在風裡左右搖晃，我想像那是「颱風老師」要來抽查，樹木學生正慌張地重新排隊。甚至看到餐桌上落單的小螞蟻，我也會擔心牠是不是睡過頭、錯過了家裡的早餐。

某天經過公園，我看見一個約莫三、四歲的小男孩坐在溜滑梯旁穿鞋。那是一雙魔鬼氈童鞋，他一邊歪著頭努力固定鞋帶，一邊嘟囔著：「你怎麼一直跑掉？害我跌倒怎麼辦？」最後貼條好不容易黏緊，他還溫柔地補上一句：「好啦，我幫你弄好了，你要乖一點喔。」

小男孩說得太大聲，那稚嫩又認真的模樣太讓人心軟，一旁的我忍不住嘴角翹起。我居然完全聽得懂呢，這時我也忽然意識到──原來我至今還保留著和孩子同樣的視角，還懂得他們全都懂得的魔法。

孩子天生就擁有與動物、植物、甚至無生命物品對話的能力。似乎只要把那些看似沒有生命的東西想像成「有情緒、有故事的角色」，世界就會變得溫柔又有趣，這招永遠可以大事化小、小事化無。

童心像是一把魔法鑰匙，總能輕易轉動現實的門鎖，在一秒鐘內切換世界。我很慶幸自己還留著這把鑰匙，沒有遺失的童心被我妥妥地收藏著，在繁忙的大人世界中，偶爾我會轉動鑰匙走進裡頭──讓純真良善的初心，慢慢修復我的疲憊與滄桑。

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