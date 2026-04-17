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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】鬆軟或薄燒派 蛋包飯美味不滅

2026/04/17 05:30

鬆軟嫩滑型蛋包飯澆上明太子醬又添加鮭魚卵，等於是三蛋融為一體。（劉黎兒攝）鬆軟嫩滑型蛋包飯澆上明太子醬又添加鮭魚卵，等於是三蛋融為一體。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

上桌後才用餐刀劃開成兩半的Pakkan蛋包飯是最有人氣的演出。（劉黎兒攝）上桌後才用餐刀劃開成兩半的Pakkan蛋包飯是最有人氣的演出。（劉黎兒攝）

我最近迷上日本國民美食蛋包飯，蛋包飯是日本發祥的所謂「日本洋食」。近年日本流行的蛋包飯是鬆軟嫩滑（torohuwa）的半熟蛋包為主流，傳統硬派薄皮式的「薄燒」，對許多中高齡人士而言是鄉愁，依然最愛，我兩者都愛，也愛加料多彩的進化系蛋包飯。

鬆軟嫩滑蛋包飯中，最流行的是逐漸成為家庭料理之一的「Pakkan（劈啪地裂成兩半）」蛋包飯，要做好不簡單，是用低溫慢火做出滑溜溜的蛋包，放在雞丁炒飯上，上桌用刀劃開，鬆軟半熟蛋自然落下覆蓋炒飯。這源自伊丹十三導演的1985年電影《蒲公英》，據說是伊丹的創意而讓日本橋洋食老舖泰明軒做出來的，劃開的效果很動人，在社群媒體吸睛而又大舉流行，普及到家庭餐廳也都可以吃到。

蛋包飯淋醬多樣化，番茄醬外，也用多蜜醬、燉牛肉醬、早矢仕醬、明太子醬、蘑菇奶油白醬、咖哩醬等，還有加牛肉漢堡、炸肉餅、炸雞的「盡情大吃系」蛋包飯等，加韓國泡菜醬也很受歡迎！另外，有只用白蛋（蛋黃也是白色）及專用白醬做的雪白蛋包飯，外觀聳動，本身就有很高價值！

日本自稱蛋包飯發祥店不少，較著名的是東京銀座煉瓦亭及大阪心齋橋的北極星。煉瓦亭據說是因廚房忙不過來，做出讓廚師用一根湯匙就能吃的伙食；北極星則是有胃不好的顧客每天總是來點歐姆蛋跟米飯，讓店主創出二合一的蛋包飯！兩種傳說都有真實性。蛋包飯對我而言，就是吃起來簡便、省時省事又很暖胃的餐飲，一口中有各種複雜內涵的滋味，滿足各種欲望！

7成日本人喜歡鬆軟嫩滑蛋包飯，理由是想大量吃到蛋或喜歡半生半熟的柔軟感覺，而且有高級感。傳統薄燒型大抵只用一、兩顆蛋，鬆軟嫩滑型則要用4顆以上。江戶時代日本一顆蛋相當於現在的400日圓，昭和30年代則一顆200日圓，薄燒型登場的1900年，蛋價大概也不便宜，算是奢侈品，自然做成薄燒型吧！現在雖說蛋價暴漲，普通超市的蛋一顆也不過30日圓，較容易使用大量蛋來做華麗的鬆軟嫩滑型蛋包飯吧！

雖說如此，薄燒容易攜帶，帶便當很適合，懷念的媽媽味就是薄燒的，也有人格外喜愛昭和的玩意，昭和時連街坊中華餐廳或拉麵店都賣！有人覺得半熟的鬆軟型是另類，過度滑溜，不該叫蛋包飯，雖然喜愛薄燒型人數減少中，立場卻很堅定，讓我偶爾也想吃薄燒式！

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