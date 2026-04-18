【藝週末．藝週工藝之美】「神明」藏在細節裡─傳統工藝「粧佛」保存者吳政男

傳統工藝「粧佛」保存者吳政男。（高依汾攝）

文／高依汾 照片提供／吳政男

人稱「阿男師」的吳政男，擁有40年神像雕刻經驗，擅長以細膩手法展現神明莊嚴法相，衣袖上獨創的流線型旋轉雕飾，亦增添不少動感效果，2025年獲桃園市登錄為傳統工藝「粧佛」保存者。

神明托夢欽點製作的〈鎮海元帥〉。

傳統「粧佛」工藝包括木料的雕刻、上漆、研磨、彩繪、安金等步驟，其中木雕是塑造佛像神韻的基礎，也是關鍵。吳政男的作品講究細節，注重身形比例與線條流暢度，所雕神佛像遠近馳名，連神明都曾「托夢」給家主，欽點由他來雕刻。

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國中展露天分 立志走木雕之路

吳政男刀下的哪吒俏皮可愛。

雲林出身的吳政男，8歲搬至桃園居住，小時候經常跟家人至廟裡拜拜，對於陣頭、舞龍舞獅等精采活動，與廟宇莊嚴神聖的氛圍，均留下深刻印象。國中去同學家玩的路上，每回經過佛具店，吳政男總是被正在雕刻的師傅所吸引，聞著木頭散發的香氣，或駐足觀賞，或與師傅聊天。暑假時，吳政男至其中一家佛具店打工，幫忙做些磨砂紙、磨刀子等雜事，國二就立定志向，並告訴父母未來打算學習木雕。

吳政男笑說，由於自己太常在各家佛具店間流連忘返，以至於全桃園的佛具店都認識他。有次吳政男開口向師傅討要木頭角料，回家後看著日本佛像雕刻的書籍，以簡單的雕刻刀自行研究嘗試。當他拿著自己雕的「佛手」去店裡給師傅看時，眾人皆對他的天分感到驚訝。

〈享受〉在14國、上百件作品中，入選三義國際木雕決賽。（高依汾攝）

畢業後，吳政男拜賴榮春為師，展開3年4個月的學徒生涯。起初，在父親建議下，曾一邊就讀桃園農工夜校，後來對機械修復科實在不感興趣，1年後便休學，專注於木雕技藝。因為抱持極大熱忱，同期4個學徒之中，無論在思考力與領悟力上，吳政男都比其他人更為優秀。出師後，他仍繼續待在店裡磨練，直到2008年成立工作室。2010至2016年間，亦曾擔任木雕大師吳榮賜的頭手（第1助手），協助他創作4大名著中的88尊經典人物雕像，現由佛陀紀念館典藏。

魔鬼藏在細節裡 神明的「整容」醫師

工具袋中上百支雕刻刀是吳政男必備工具。（高依汾攝）

工欲善其事，必先利其器，吳政男打開工具袋，100多支不同粗細、角度的雕刻刀，讓人看得眼花繚亂。但他說，這只是其中1袋，另外還有1袋收放刀柄更粗、更厚的粗胚刀。這些都是吳政男當年入行時買下的業界知名品牌，器材一次到位，一用就是40年。

俗話說「魔鬼」藏在細節裡，在吳政男身上，或許可以改為「神明」藏在細節裡。如何才能雕出好看的神像？吳政男答道：「要注重比例、體態、衣褶，尤其像手、眼等細節會影響整體美感，衣褶則會影響動感效果。」所謂「坐5站7」，神明若是坐姿，頭的比例應占全身的1/5；若是站姿，占1/7 。萬一比例沒抓好，頭太大就會不好看。

刑府王爺盔甲表面上的錦雕，手工相當繁複。

「人要寫實，神要寫意」，吳政男繼續分享口訣：「鬼要瘦、仙要肥。」鬼的臉部線條要刻得深一點、表情猙獰、露出獠牙；神明則要福態一些，表情慈祥、柔軟、莊嚴，最常刻的有土地公、觀音、媽祖等；武將的外貌要威而不怒，關公是臥蠶眉、單鳳眼，玄壇元帥黑面濃鬚、圓目、鼻頭凸出；濟公因為瘋癲，一定要是笑臉，但開口或閉口皆可以。

吳政男通常使用帶有香氣的樟木來雕刻，因為天然散發的精油香味可以防蟲蛀。雕刻的順序是從身體開始，臉部最後處理。吳政男喜歡在衣袖上採用獨創的流線型旋轉雕飾，呈現出人物的動態感，現在已被不少人模仿。為了能完全覆蓋住木頭的毛細孔，吳政男會漆上4層底漆與1層面漆，每上完1次漆，就需以粗、細不同的砂紙手工研磨、整平邊角，1尊神像大約得花上3～4個月時間完成。

清水祖師經吳政男改臉後（右），法相顯得更加莊嚴。

慢工才能出細活，達成機器無法取代的細緻度。吳政男認為自己所雕的神像不是商品而是作品，因此每件都是他的心血結晶、精雕細琢的成果。這樣的用心也讓他成為「改臉」專戶，不時有人將舊神像或別人刻壞的神像，拿給他改頭換面，在他巧手修飾下，有如整型醫師般，神奇地就把三太子變得膨皮可愛，清水祖師法相也顯得更加莊嚴。

作品有口皆碑 入行40年仍不斷學習

吳政男的粧佛作品〈土地公〉。

吳政男指出，台灣市場中，苗栗以北的師傅生存不易，因為南部比較重視信仰，不僅廟宇多、家裡供奉神明的人也多，初一、十五、大小節日均要拜拜；北部人大部分住公寓大樓，內部較無空間設置香案，工作忙碌亦拜得沒那麼頻繁。南部人講究、喜歡手工雕刻的神像，北部像萬華一帶佛具店，幾乎都賣中國進口、機器刻的神像。

吳政男分析，以往中、南部客戶通常只會找當地師傅，現在卻能透過社群媒體管道尋找中意的雕刻師，因此每件作品都是最好的宣傳。如今，自己約有2/3客戶來自外縣市。

流線旋轉的衣袖讓吳政男的作品更加生動。

入行40年依舊不斷學習的吳政男，平時會透過收集古佛、瓷器神像等方式來吸收別人的優點。他提到，雖然瓷器與木雕是不同材質，但像明代瓷雕藝術家何朝宗的德化白瓷，形神兼備，栩栩如生，便是很好的參考典範。再問他一身好手藝是否已有傳人？吳政男略顯遺憾地表示，目前沒有嫡傳弟子，但已在華梵大學的佛教藝術系開設木雕學分課程，另外也在文化大學的推廣教育部，有傳統木雕工藝人才培訓課程。

2012年作品〈時尚女孩〉獲大溪文藝季藝術木雕首獎。

吳政男小檔案

1970年出生於雲林，16歲開始接觸神像雕刻，而後從事粧佛工藝，至今已40年。2012年作品〈時尚女孩〉曾獲桃園市大溪文藝季藝術木雕首獎，2025年獲桃園市登錄為傳統工藝「粧佛」保存者。

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