【藝週末．國際藝聞】走進翠西．艾敏溫柔坦誠的情感世界

翠西．艾敏1998年一舉成名的作品〈我的床〉。（翠西．艾敏／倫敦薩奇藝廊提供）

文／方一在

2024年被BBC列為全球最具啟發性和影響力百大女性之一的視覺藝術家翠西．艾敏（Tracey Emin，1963-），作品向來極具爭議性，尤其1998年一舉成名的作品〈我的床〉（My Bed），將自己凌亂的床舖與周邊物品（包含酒瓶、煙蒂、用過的衛生用品等）直接搬進展場；翠西．艾敏抱持與人們對話的心態，不畏流言、直視自我最真實脆弱的一面，確實驚世駭俗，也讓她入圍1999年透納獎（Turner Prize）。2000年作品以15萬英鎊被收購，數月後再以超過250萬英鎊的拍賣價成交。

翠西．艾敏出生於倫敦，父親為土耳其裔賽普勒斯人，成長過程頗為坎坷，作品也幾乎圍繞著她對愛、創傷等主題，自傳式的赤裸告白。倫敦泰德現代美術館（Tate Modern）特展「翠西．艾敏：第2人生」（Tracey Emin：A Second Life），回顧她40年來開創性的藝術表達方式，除了代表作〈我的床〉外，還有從未公開過的珍貴影像、繪畫、紡織、霓虹燈、雕塑等多元創作。翠西．艾敏不斷挑戰藝術邊界，以女性身體做為強而有力的工具，探索激情、痛苦與療癒，帶給觀眾無限省思，展期至8月31日。

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