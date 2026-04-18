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【藝週末．國際藝聞】黑川紀章中銀膠囊塔 重現紐約MoMA

2026/04/18 05:30

〈中銀膠囊塔〉是代謝派最經典的實踐案例。（Tomio Ohashi攝影，MoMA提供）〈中銀膠囊塔〉是代謝派最經典的實踐案例。（Tomio Ohashi攝影，MoMA提供）

文／江青風

紐約MoMA展出〈中銀膠囊塔〉其中1個膠囊。（Jonathan Dorado攝影，MoMA提供）紐約MoMA展出〈中銀膠囊塔〉其中1個膠囊。（Jonathan Dorado攝影，MoMA提供）

建築師黑川紀章（Kisho Kurokawa，1934-2007） 是日本戰後重要建築流派「代謝派」（Metabolism）的代表人物之一，其理念為將建築視為生命體，如生物般成長、更新。經典代表作〈中銀膠囊塔〉即由140個膠囊組成，每個膠囊皆為獨立單元，可自由拆除或替換，內部約10平方公尺，包含床、書桌、小型衛浴等設備。1972年完工時，如同積木般堆疊而成的大樓，與圓形窗戶設計充滿科幻感，前衛的代謝觀念亦成為創舉。黑川紀章的初心是透過每25至35年替換1次膠囊，來應付不斷變化的需求，現實卻事與願違，膠囊從未被更換，老化、維護不易等各種問題滋生 ，這棟在他心中應該成為「世界文化遺產」的建築，最終在各界惋惜聲中，於2022年拆除。

美國紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA）為了留住這棟建築史上的經典作品，收購其中1個整修後的膠囊成為館藏，並推出特展「中銀膠囊塔的多重生命」（The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower），連同該專案於1970-72年間唯一倖存的模型、原始設計圖紙、照片、影片等，加上對住戶的採訪內容、與整棟建築的互動虛擬之旅，讓觀眾重新思考城市如何面對建築老化，和快速都市化的發展過程，展期至7月12日。

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