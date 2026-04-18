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【藝術文化】豪華朗機工首登台中國家歌劇院 最後一問輕觸眾人柔軟內心

2026/04/18 05:30

豪華朗機工3位成員，左起張耿華、林昆穎、陳乂。（記者凌美雪攝）豪華朗機工3位成員，左起張耿華、林昆穎、陳乂。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台中報導〕小時候有爸爸雙手攙扶，小女孩開心盪鞦韆、放心騎單車；每年生日時，爸爸雙手捧著蛋糕走向小女孩，唱完生日快樂歌，循例便問「要許什麼願呢？」然後，小女孩慢慢長大，爸爸逐漸變老，有一天，「許什麼願？」會不會變成最後一問？

舞台與觀眾席的易位，創造觀看生命的另類視角，散場時特別讓觀眾從舞台走下觀眾席，成為一種特別的謝幕儀式。（記者凌美雪攝）舞台與觀眾席的易位，創造觀看生命的另類視角，散場時特別讓觀眾從舞台走下觀眾席，成為一種特別的謝幕儀式。（記者凌美雪攝）

不斷在視覺藝術與新媒體領域突破界線的豪華朗機工，繼去年「宇宙寫生」大展之後，創作尺度再度拓展，首度進入台中國家歌劇院，以科技建構了一座溫暖的「日光域」，全新無人劇場作品《最後一問》，鋪陳一段多數人都曾擁有的記憶以及對未來的探問，獻給終將面對離別的大人們。

在遠方〈日光域〉溫暖照映下，大型機械手掌幻化為具備情感意識的主角，隨著光球游移，與觀眾的意識對話。無論每個人的「最後一問」是什麼，最終的定格，有光球的微笑，以及雙手送出的「愛」。（記者凌美雪攝）在遠方〈日光域〉溫暖照映下，大型機械手掌幻化為具備情感意識的主角，隨著光球游移，與觀眾的意識對話。無論每個人的「最後一問」是什麼，最終的定格，有光球的微笑，以及雙手送出的「愛」。（記者凌美雪攝）

《最後一問》透過一對父女的對話，以「生日」的符號串聯生命的循環。表面上，小女孩對最後一個生日願望的回答是「我希望……一直和你一起過生日」，但現實可能是「我們還能有下一次嗎？」，有種人類對抗「時間流逝的執念」，試圖用「愛」與「記憶」來延伸。

團隊說，「其實我們一直在想最後一問到底要問什麼，也一直被問，但我們想要傳達，『只要你還願意問問題，我們就會活著』的那個感覺。」所以，整個劇可說是把一個生日許願的過程解構成一個小時的內容，中間串聯生命的旅程，最後一問可能是問第3個願望是什麼？也有可能是最後一次提問的機會。

此次還有一個挑戰，就是「無人劇場」。「當舞台上沒有演員，我們還能看見靈魂嗎？」團隊坦言，沒有演員的演出，最大難關不在「如何讓機器動」，而在於「如何讓機器擁有靈魂」，甚至承載「記憶」。

延續豪華朗機工15年來的創作脈絡，「光球」與「機械手」成為舞台上取代真人演員的主角，透過極度精密的動作設計，讓光球的移動具備呼吸感，機械手的動作轉換傳達角色的性格與情感；同時運用大量尖端影像科技，整合實體光球與虛擬影子的空間層次。在詩意的節奏感裡，科技隱形、情感浮現，引領人幽幽咀嚼生命在時間流動過程中閃現的滋味。

值得一提的是舞台與觀眾席的易位，打開的後台變成觀眾席，觀眾的視野是先看到舞台上的機械手與移動的光球，然後穿過偌大的紅色座椅觀眾席，遠方高懸一顆巨大如太陽的圓形裝置，即豪華朗機工作品〈日光域〉的最新歌劇院版本，在永續概念下，使用歌劇院的多盞舊鎢絲燈製作而成，發亮時不但有熱度，更成為照亮生命的溫度。

如果說「宇宙寫生」展是將記憶散落在各個空間裡讓大家拾取，《最後一問》則是將記憶壓縮進一個劇場黑盒子的「時間膠囊」，用一種儀式性的方式重新打開，觀眾看到的不是別人的故事，而是內心的投射，一種「孤獨但被理解」的溫暖。演出至4月19日，詳詢OPENTIX。

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