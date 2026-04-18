【藝術文化】五福商店登錄歷史建築 時間棲所展出府城風華

打卡歷史建築新亮點，五福商店「時間棲所」展登場。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕適逢台南運河開通百週年，中西區中正路老屋「五福商店」近期正式登錄為歷史建築，並同步推出展覽《時間棲所：台南五福商店》，帶領民眾走入近百年空間，重新閱讀府城城市記憶與運河時代發展軌跡。

展覽以空間、文物與影像交織敘事，展出包括運河開通初期媽祖遶境旗幟、修復過程保存的舊建材與紀錄影像，以及1943年獲「寫真家登錄」攝影師楊文津作品，從生活紋理切入台南歷史層次。自4月18日起，每週六、日下午1時至下午6時免費開放參觀。

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屋主之一黃柏文表示，學生時期曾居住於五福商店，對此空間懷有深厚情感。基於對祖輩所建老屋的珍視，家族成員齊心投入，修復過程中逐步落實申請補助承諾，包括開放使用、導入公共參與及完成歷史建築登錄，讓空間得以延續生命。

五福商店約建於96年前，立面採裝飾藝術（Art Deco）風格，融合中西元素，見證中正路街區發展。2019年在文化部「私有老建築保存再生計畫」支持下修復，總經費近3,000萬元，其中公部門補助逾1,900萬元，除修復外亦強化結構與使用機能。

文化局長黃雅玲指出，五福商店早於林百貨時期即已存在，見證運河開通後中正路發展脈絡，其立面「福」字商標與「GOFUKUSHOTEN」店名，具時代重要意義與在地記憶，為公私協力保存歷史資產樹立良好典範。

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