【藝術文化】百老匯星光演唱會全球首演 重溫經典劇作名曲

Susan Egan唱作俱佳身兼製作人。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕集結國際頂尖卡司的全新製作「百老匯星光演唱會」，昨（18）日在台北流行音樂中心登場，也是全球首演的第一站，在巨星、舞者與現場樂隊，以及聲響設計與華麗燈光的深度共振下，觀眾彷彿成為紐約劇場區的常客，穿梭時空重溫了一齣又一齣經典劇作的雋永名曲。

Keala Settle現場爆發力十足。 （MNA提供）

此次演唱會製作人Susan Egan是《美女與野獸》音樂劇世界首演女主角「Belle」，她與百老匯知名歌手Adam J. Levy，長期聯手打造知名音樂劇或動畫音樂會，於全球各地巡演，Susan也親自擔綱演唱，在台灣已擁有大批粉絲。這次Susan不僅親自飾唱多首百老音樂劇經典曲目，唱作俱佳的表演功力也深獲讚賞。

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「百老匯星光演唱會」帶人穿梭時空重溫無數經典劇作的雋永名曲。 （MNA提供）

當然，電影《大娛樂家》原唱Keala Settle親自獻聲演唱多首名曲，每次走上舞台都受到觀眾熱烈歡呼。Keala第一次向台灣觀眾打招呼時，難掩激動地尖叫好幾次說道：「這是第一次，我來到美麗的台灣！」還特別學習幾句中文，在最後大合唱時，邀請觀眾「一起唱」，聽到觀眾合唱時一直說：「對對對！」讓人充分感受到這位國際巨星的感性與親切。

其他巨星還包括長期參與《女巫前傳（Wicked）》世界巡演的Mary Kate Morrissey；曾主演《歌劇魅影》貴族「Raoul」的Jay Armstrong Johnson；主演《漢密爾頓》的Jared Dixon；以及活躍於熱門《SIX》音樂劇的Bella Coppola。他們也都在演唱會中重現了自己最擅長的經典代表曲目。就連6位舞者也兼擅唱跳，與4位紐約來的合聲歌手一樣，都有獨當一面的本事。

這個全新製作因為精選了數十年來百老匯經典中的經典，原定3場演出早已售罄，臨時加演的1場也幾近完售，因此，昨天2場演出使北流從下午就熱鬧非凡，各種年齡層的觀眾都有，為各自心目中的最愛而來，離開時又多了其他最愛。

看到台灣觀眾的熱烈迴響，特別嘉賓Keala數度落淚，感性表示自己非常熱愛台灣與亞洲，因此，當她在舞台上見到等待已久的粉絲時，才會激動又感動地尖叫，她說，非常感謝大家如此熱情的歡迎與款待，期待未來能有更多時間來台灣。

「百老匯星光演唱會」今（19）日下午還有2場，分別是下午1點與5點。詳詢MNA。

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