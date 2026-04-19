【家庭plus．徵文大拼盤】居家漏水 讓人心累

圖／rabbit44

居家修繕中，讓人煩的程度，漏水應該可以排名前幾名，最怕的是找不到原因，連師傅都投降……

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〈仍然無解〉水痕羅生門 只能共存

文／江宜貞（新北市）

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牆上的水痕像一宗懸案，從臥室悄悄蔓延到客廳。面積不大，卻讓我們對房子的安全感瞬間失效。每逢大雨，它便擴張，像在挑釁我們的無力。

抓漏師傅A說：頂樓防水沒做好，建議打掉重做；師傅B斷言：冷氣排水管阻塞回流；師傅C則指向隔壁鄰居的水管破裂。三種說法，三條昂貴路，卻無人保證修好。每次打電話、每次現場檢查，都像重演一次「羅生門」：誰的說法才是真相？誰的方案才值得花錢？

我們嘗試檢查防水層、清理排水管、聯絡鄰居，修繕行動變成無盡的試探。師傅只抓問題，不負責解決後果；材料買回來，施工開工，仍不見終點。每一次水痕加深，都是提醒——修繕沒有百分百保證，焦慮成了附帶成本。

這場水痕風暴，讓我們從屋主變偵探，從期待變看天吃飯。直到找到那微小卻致命的破口前，我們只能與「無解的水痕」共存，計算每一次修繕的風險與花費，也慢慢學會，房子住久了，掌控有限，接受與問題共存，也是生活的一部分。

〈荷包失血〉預算上修中 請深呼吸

文／朱家賢（新北市）

一開始，我們真的很天真。師傅說：「抓個100萬就好。」那一刻我對老房子充滿信心，覺得它只是年紀大了點，補補妝、拉拉皮，還是可以體面見人。

直到開始拆。一拆下去，房子立刻改口說實話。牆一敲，裡面全是歷史；磁磚一掀，下面都是驚喜。漏水不叫漏水，叫「長期滲透」；電線也不是老舊，是「撐到極限還在上班」。師傅每說一句「順便處理一下會比較好」，我的預算就自動往上跳。

從100萬到120萬，我還能安慰自己：「住得安心最重要。」130萬時，每天對著帳戶深呼吸；150萬那天，我正式開啟佛系思考，內心只剩一句：好，都修，房子開心就好。

修繕期間，我的日常也全面改版。每天不再優閒喝咖啡，而是接電話聽工程進度；逛賣場不看家具，只會在防水材料區徘徊；連去朋友家都忍不住盯著牆角打量，心裡想：這戶保養得還不錯。

修完後才發現，老房修繕真正的收穫，不在磁磚或水管，而在於終於懂了——預算這種東西，是用來練心臟的。

〈放下大石〉冷氣排水管堵住 真相大白

文／林秦（高雄市）

家裡不知從何時開始，牆面上莫名出現了一道水痕，而且還有逐漸向外蔓延的趨勢。老公見狀，直覺判斷家中必定有水管出了問題，於是屋內前前後後巡了一遍，卻一無所獲。

我們請來專業的土水師傅到家中勘查。師傅仔細檢查了一圈，卻同樣找不出漏水的源頭。有道是「醫生驚治嗽，土水驚掠漏」，如今連專業人士都束手無策，我們心中滿是無奈。

直到有一次，客廳開了冷氣，卻發現冷氣所排出的水，竟沿著牆壁慢慢往下流。明明早已接好排水管，水理應要排到室外才對。老公忽然靈光一閃，直覺認定問題恐怕就出在冷氣排水不順，水滲進了牆壁裡。

我們立刻找來冷氣師傅檢查，並加裝了冷氣排水器。自那之後，牆上的水痕果然不再擴大，濕氣也逐漸消散，我們終於不用再為此提心吊膽。

至於原本排水管為何會堵塞，推測可能是先前騎樓翻修時，工人不慎將管線堵住所致。真相雖然已無從查證，但至少問題順利解決，心頭那塊沉甸甸的大石，總算放下來了。

〈硬仗繼續〉大自然威力 屋頂也不保

文／台灣大叔（新北市）

前年春天，一家人搬進東北角的老屋居住，喜歡這裡山明水秀的環境和台式風格的建築，但面對無情的大自然威力，人類必須懂得謙卑順服。

這幾年的極端天氣真的讓人驚嚇，在地里民都說那次風雨交加，二十年一遇。老屋屋頂終於不勝負荷，雨水從四方八面滲入屋內，上層與地下室同樣失守；大廳和房間牆腳放滿水桶和毛巾，除濕機長期運作是生活日常。

維修保養也不可立即開始，得等待雨過天青、日照乾燥的時候才能進行。最初是由屋主本人親自處理，為了保留原汁原味的金字屋頂，首先清理枯枝落葉，再重新蓋上防水布及塗抹防水膠；但面對持續的暴雨攻擊，舊方法真的沒有收效。

終於，去年邀請師傅進行屋頂補強，犧牲老屋外觀，把鐵皮全面蓋上，看似漏水問題解決了。但最近的滂沱大雨，水又從某一處的牆壁滲進來，地下室的天花板再次淪陷。

似乎，這場與雨水對決的硬仗還是要繼續打下去。

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