【藝週末．藝週推薦音樂會】在尼爾森斯棒下揮灑美聲─指揮大師尼爾森斯&萊比錫布商大廈管弦樂團訪台音樂會

指揮巨星尼爾森斯以充滿能量的「舞蹈式」指揮風格著稱，在指揮台上躍動、蹲伏，像一座噴發中的火山。

文／歐頭 圖片提供／MNA

萊比錫布商大廈音樂廳，孟德爾頌、舒曼、布拉姆斯等大師的作品皆在此首演。

萊比錫，無論在德國音樂版圖，抑或全球音樂史上，都有無可比擬的地位。1743年誕生於這個城市的偉大樂團：萊比錫布商大廈管絃樂團（Gewandhausorchester Leipzig），不僅是全球歷史最悠久的樂團，更以「經典、圓潤、柔滑」的管弦音色著稱，透著古典音樂最珍貴的時空輝光。孟德爾頌曾任其指揮並奠定其發展基礎，舒曼、布拉姆斯、華格納等人許多的作品皆在此城由該團首演。這種歷史連結使其在詮釋德奧浪漫派作品時，具備一種無可取代的「血統感」。「指揮大師尼爾森斯&萊比錫布商大廈管弦樂團訪台音樂會」將於5月23日在國家音樂廳演出，5月24日則是2026臺南國際音樂節壓軸，並與台積心築藝術季共同合作，在臺南文化中心演藝廳演出。

萊比錫，一座孕育了巴哈、華格納、孟德爾頌的音樂之城，德奧音樂傳統最重要的根源所在。

萊比錫布商大廈樂團是少數同時服務於3個場域的樂團，包含布商大廈音樂廳（音樂會）、萊比錫歌劇院（歌劇演出）以及聖多瑪教堂（與合唱團合作巴哈作品）。這種跨領域的經驗，讓他們的演奏具備極強的敘事性與宗教般的深厚情感。樂團擁有約175名全職樂手，是當今全球規模最大的專業管弦樂團之一。在國際評論中，萊比錫布商大廈常與德勒斯登國家管弦樂團並列，被視為德國「舊時代醇厚聲音」的最佳代表。在《Bachtrack》等媒體的世界樂團排名中，它穩定維持在前10名甚至前5名，與柏林愛樂共同撐起德國交響樂的國際標竿。

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舒曼《春天》是1841年首演的經典，將在台南重現最正統的德奧春日氣息。

尼爾森斯具強大藝術意志 舞蹈式指揮風格

指揮尼爾森斯的蕭士塔高維契系列錄音，4度橫掃葛萊美獎，被公認為當代最具代表性的詮釋版本，此次將在台北演出《第十號交響曲》。

自2018年上任以來，尼爾森斯與萊比錫布商大廈管弦樂團長期合作，成為該團第21任音樂總監，不僅延續樂團傳承200年的德意志音色，更憑藉雙方的深厚默契，確立當代詮釋德、俄經典作品的最高標竿。英國《衛報》曾言，「這支受人景仰的頂尖名團，在尼爾森斯的帶領下展現了極致的靈活性與深厚底蘊。」

指揮大師尼爾森斯（上）與3位拜魯特級獨唱家沃格特（下左起）、韋格娜及科瓦廖夫，被譽為「當代最強華格納陣容」權威組合，5月24日將在台南演出《女武神》最瑰麗震撼的英雄史詩。

尼爾森斯不僅是當今全球最炙手可熱的指揮巨星，其出身歌劇院指揮的背景，對管弦樂織體與戲劇敘事具備天生敏銳度；同時身為4度橫掃葛萊美獎的蕭士塔高維契權威，不僅在詮釋上具備無可撼動的專業地位，尼爾森斯更憑藉強大的藝術意志，為這支承襲200年血統的名團注入當代最具張力的音樂靈魂，更成功守護並淬鍊出專屬於他的「萊比錫音色」。

尼爾森斯以強大藝術意志淬鍊出專屬的「萊比錫音色」，成為當代詮釋德、俄經典的新標竿。

尤其尼爾森斯的現場演出，更是極具視覺與情感張力的全感官體驗，因為他有著「極具感染力的『舞蹈式』指揮風格」。在指揮台上，他不僅是打拍子，而有大幅度的躍動、蹲伏、甚至類似「跳舞」的指揮動作，肢體語言十分豐富且鮮活，就像一座充滿能量的噴發火山。他透過專業的音樂掌控能力以及跟團員間的眼神交流細膩溝通，讓「宛如室內樂般」的深層凝聚力，在現場演出時轉化為強大的情感共鳴。

「萊比錫布商大廈管弦樂團清澈華麗的音色，與尼爾森斯細膩而張力十足的詮釋，簡直是天作之合。」──《衛報》

指揮家吳曜宇以自身指揮的視角表示，「尼爾森斯有個特質，他只要指揮過的東西，好像就變成那一個音樂的權威。」蕭士塔高維契《第十號交響曲》就是一例。

萊比錫布商大廈管弦樂團創立於1743年，擁有約175名全職樂手，是當今全球規模最大的專業管弦樂團之一。

城市文化DNA音躍發光 串聯廣大樂迷的熱情

蕭邦鋼琴大賽金獎得主阿芙蒂耶娃將以她鋼鐵般的意志與細膩情感，詮釋拉赫曼尼諾夫最受歡迎的《第二號鋼琴協奏曲》。

「指揮大師尼爾森斯&萊比錫布商大廈管弦樂團訪台音樂會」台北場的上半場，請到2010年蕭邦鋼琴大賽金獎得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）詮釋拉赫曼尼諾夫《c小調第二號鋼琴協奏曲》，展現這首俄國浪漫樂派最經典的鋼琴協奏曲。下半場蕭士塔高維契《第十號交響曲》，指揮尼爾森斯的詮釋被公認為當代最具代表性的詮釋之一，萊比錫布商大廈管絃樂團頂尖銅管與打擊樂的威力 ，肯定是現場聆聽的重點。

台南場則更加彰顯萊比錫的「文化DNA」！樂曲安排將舒曼與華格納迥然不同的曲風擺在一起，由兩大音樂節──台積心築藝術季與台南國際音樂節攜手共同主辦。上半場將演出舒曼第一號交響曲《春天》。原來，舒曼與萊比錫的關係極為密切，這裡是他的藝術起點，也是愛情誕生地與創作巔峰期所在的城市。舒曼與克拉拉（Clara Wieck）相識相戀，並在此與孟德爾頌等音樂家建立深刻友誼，而且，1841年由孟德爾頌帶領該團完成此曲的世界首演。時隔185年，樂團將在台南古都重現這部作品最純粹的正統之聲，就像演繹自家的傳家寶，傳達全世界最道地的詮釋傳統。

下半場則是以歌劇音樂會形式演出華格納歌劇《女武神》第1幕，集結沃格特、韋格娜與科瓦廖夫3位活躍於拜魯特、國際歌劇院的「專業」華格納聲樂家同台獻唱。華格納1813年出生在萊比錫，這裡也是他音樂的啟蒙地。雖然華格納在6個月大時，就因父親去世而隨母親搬遷到德勒斯登，但是萊比錫的音樂氛圍（特別是布商大廈管弦樂團），深深影響他早期的藝術發展，後來他還返回萊比錫受教並且探索歌劇創作。

歌劇的音樂會型態，去除繁複的舞台布景、服裝與戲劇動作，聽眾能將注意力完全集中在華格納精湛的管弦樂配器上。尤其單齣《女武神》演出約需4小時，去除舞台裝飾環節對初入門的聽眾來說更容易消化，直接感受音樂核心，深入欣賞歌手唱功。指揮尼爾森斯連續7年執棒「華格納聖殿」拜魯特音樂節，已是公認當代最佳的華格納詮釋者之一。

萊比錫、台北、台南的3城文化DNA連線，不僅串起廣大樂迷的熱情，也將揮灑一個充滿浪漫氛圍的美聲宇宙。

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