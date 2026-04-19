【藝週末．國際藝聞】宇都宮美術館30週年特展 「梵谷的吊橋與印象派畫家們」

保羅．席涅克1898年作品〈諾利岬〉。（宇都宮美術館、瓦爾拉夫─里夏茲美術館與科布魯基金會提供）

文／林昱晴

梵谷1888年作品〈吊橋〉。（宇都宮美術館、瓦爾拉夫─里夏茲美術館與科布魯基金會提供）

在普羅旺斯，梵谷（Vincent van Gogh，1853-1890）奠立了真正屬於自己的風格。亞爾近郊運河旁的吊橋，使他想起荷蘭故鄉的繪畫題材，因而5度將其描繪於畫布之上。梵谷並非全然依憑直覺作畫的畫家，在創作〈吊橋〉時，他以古典大師的手法進行構圖，同時藉由透視框架與繩線的輔助，確立了最為合適的取景結構。在保羅．席涅克（Paul Signac，1863-1935）的畫布上，所有的風景不再只是地理景觀，而成為色彩序列的實驗場。諾利岬位於義大利利古里亞海岸，鄰近熱那亞。1896年夏天，畫家自聖特羅佩徒步至此。2年後完成的這幅海岬風景，描繪了人間天堂般色彩斑斕的地中海港灣。他曾談及此畫，表示「希望將畫布每個角落的色彩推向極致。」

日本栃木縣宇都宮市的宇都宮美術館為了慶祝開館30週年，至6月21日舉辦「梵谷的吊橋與印象派畫家們」特展，匯集德國科隆瓦爾拉夫─里夏茲美術館與科布魯基金會典藏、以印象派為中心的42位畫家，共計70件作品，包括代表印象派的莫內、雷諾瓦、塞尚、畢沙羅等人，以及對他們產生影響的米勒、柯洛等巴比松派畫家，還有新印象主義代表畫家席涅克的作品。

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