【藝術文化】故宮「獨騷」特展聚焦屈原 迎端午節賞讀楚辭看龍舟

清門應兆〈補繪蕭雲從離騷圖〉，從書中可見〈離騷〉如何開創「香草美人」傳統，以芳草喻高潔品德，美人比擬明君賢臣。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在傳統民俗中，過完清明就是要迎端午，故宮即於近日推出一項聚焦「屈原」的端午應景特展，名為「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」，其中較多篇幅在閱讀《楚辭》與其延伸的書畫冊頁，當然也不免俗地介紹了古人在端午節進行龍舟競渡的景象。

元王振鵬〈寶津競渡圖〉可見畫中大批龍舟聚集，還有華麗的樓閣舟車。（故宮提供）

此次「獨騷」特展以文學經典《楚辭》為核心，策展人書畫文獻處助理研究員林宛儒表示，展名「獨騷」蘊含了幾層深意。直觀是指《楚辭》做為「獨領風騷」的文學經典，其中又以〈離騷〉最為著名。東漢王逸《楚辭章句》：「離，別也；騷，愁也。」作品緊扣著屈原的人生際遇，是他將生命憂患與政治挫敗交織而成的詩篇。

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被放逐後的屈原，「遊於江潭，行吟澤畔」，那面容憔悴、孤傲不群的身影，成為歷代反覆詮釋的孤絕意象。因此，「獨騷」也形容了屈原那份孤獨憂愁的形象。《世說新語》曾記載：「痛飲酒，熟讀〈離騷〉，便可稱名士。」確立了〈離騷〉做為文人在際遇不順時的精神寄託。展名也巧妙運用了「讀」的諧音，而名為「獨騷」。

第1單元「戰國烽煙中的屈原」展出描繪屈原際遇的文獻；第2單元「楚辭：跨時空的文化共振」，則以《楚辭》經典篇章為引，帶領觀眾穿梭於瑰麗詞藻之間，領略《楚辭》在書法、繪畫等領域無所不在的深遠影響。

《楚辭》迷人之處也源於楚文化深厚的巫風信仰，以及瀰漫祭祀與招魂的神祕氛圍。清代蕭雲從所繪〈離騷圖〉賦予圖像獨立於文本的詮釋力，是楚辭圖像史上的重要里程碑，其瑰奇風格與精湛版刻，被視為清初木刻版畫的藝術巔峰。其後由門應兆在此基礎上拓展的〈補繪蕭雲從離騷圖〉，由原有的64幅，擴增至155幅巨製。

如今最有共鳴的，當然是第3單元「端午民俗的屈原記憶」。據說在屈原相關傳說定型前，民間已有習俗對抗仲夏的百毒齊發，透過懸掛藥草、蘭湯沐浴等方式驅邪避穢；龍舟競渡則原為祈求排除水厄的水神祭祀，後來結合屈原投江的生命結局，衍生出「以竹簡貯米，投水祭之」，「並命舟楫以拯之」等，將原本帶有驅邪色彩的龍舟水上儀式，轉化為追思詩人的集體行動。

比如，元代界畫（通常指有建築物的構圖，因使用界尺而稱之）名家王振鵬的〈寶津競渡圖〉，畫中大批龍舟聚集，主龍舟宏大華麗，樓閣舟車刻劃精微，並生動描繪水戲與雜技表演，孤絕的文學意象，也就隨著歲時活動交織出歡騰的節慶景觀。展期至6月21日。

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