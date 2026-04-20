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【藝術文化】許向罕攜手台灣品牌 7度挺進米蘭設計週

2026/04/20 05:30

許向罕擅長從自然汲取靈感，並透過研究不同產業製程與材質，為設計物件找尋全新價值，今年是第7度參加米蘭設計週。（許向罕提供）許向罕擅長從自然汲取靈感，並透過研究不同產業製程與材質，為設計物件找尋全新價值，今年是第7度參加米蘭設計週。（許向罕提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年米蘭設計週（Milan Design Week）今（20）日登場，具工業設計背景的台灣創作者許向罕（Hsiang Han Hsu）今年將第7度受邀參展。本次許向罕採取不同於過往單打獨鬥的策略，同步於米蘭4大指標性展區亮相，並展出與義大利品牌Cappellini、Caimi，以及台灣品牌Tenderflame、O-Grill深度合作的9件作品，展現台灣設計從產品開發跨足品牌整合與敘事的能力。

【藝術文化】許向罕攜手台灣品牌 7度挺進米蘭設計週Halo設計靈感來⾃⼈類原始火⽂明之⼭洞火源，透過宛如雕塑般的鏡⾯不鏽鋼洞穴形體，呈現火焰流動與光線折射。
（許向罕提供）

許向罕擅長從自然汲取靈感，並透過研究不同產業製程與材質，為設計物件找尋全新價值。今年展覽的一大亮點為他與Tenderflame合作的系列火爐。雙方醞釀7年，將科技與美學結合，推出「Halo」、「Torch」與「Volcano」3款系列作品。許向罕表示，設計不只是做一個漂亮的產品，而是橫跨品牌價值、製造工藝與市場銷售的整合策略。例如「Halo」回溯山洞火源，以鏡面不鏽鋼呈現火焰光暈；「Torch」則運用異材質結合，營造火焰與玻璃融化的視覺平衡，重新定義火爐在現代生活中的角色。

除了與Tenderflame在Deoron及Hotel Calimala展區的合作，許向罕亦攜手台灣烤爐品牌O-Grill發表2.0聯名系列。該系列以「火」為核心語彙，結合戶外派對場景，將功能與美學轉化為具體的感官體驗。

在Superstudio Maxi展區，許向罕與義大利經典品牌Cappellini合作打造雕塑裝置〈X Forest〉，將模組化結構與地域植物融合，建構出具備生命力的自然雕塑；同時，他也延續與義大利品牌Caimi的合作，將〈Biosphere〉吸音織品技術應用至更多元的產品場景。

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