【藝術文化】白建宇「八十初心」鋼琴獨奏會 6月登台獻演

高齡80歲的韓國鋼琴家白建宇，將於6月3日訪台舉行鋼琴獨奏會。

（鵬博藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕韓國鋼琴家白建宇10歲就與首爾愛樂合作演出，因此，今年80歲也是出道70年，除了出版新書《鍵與之外》，也將於6月3日在台北國家音樂廳舉行鋼琴獨奏會「八十初心，見山是山」，彈奏舒伯特首2鋼琴奏鳴曲D. 664與D. 959，以及布拉姆斯的《4首敘事曲》。

白建宇表示，舒伯特可說是他近20年來繼貝多芬、莫札特之後，挑戰的另一座大山，「貝多芬的音樂可以分析，舒伯特卻幾乎就是神祕，彷彿音樂就這樣透過他的手自然地生成。」而音樂會的2首舒伯特奏鳴曲，是再三思慮之後精心挑選的曲子，「它們涵蓋了我做為鋼琴家生涯的起點和終點。」

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至於布拉姆斯的選曲，則是記誌一段年輕時的重要關鍵轉折，1961年，白建宇15歲時，去紐約參加第1屆米特羅普洛斯（Dimitri Mitropoulos）國際大賽，雖然沒有贏得比賽，但是主辦人漢娜．莎森卻於賽後為他引見傳奇鋼琴家羅西娜．列汶夫人，而得以進入茱麗亞音樂院。當時漢娜．莎森給了白建宇一份布拉姆斯樂譜，即包含《4首敘事曲》。後來白建宇在紐約林肯中心舉辦音樂會，使他在國際樂壇一夕成名，贏得「鍵盤上的探索者」稱號，也展開遍布國際各大著名音樂廳的演出生涯。音樂會詳詢OPENTIX。

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