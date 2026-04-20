【自由副刊．極短篇】 林新惠／他的形狀

圖◎吳睿哲

◎林新惠 圖◎吳睿哲

分開後一個月，我再次醒來時，雙人床的另一邊多了他的形狀。

在我幾乎要習慣每一天醒來，床墊另一側沒有任何動靜的時候。我是在半醒之際，身體仍殘留著記憶，翻向床上他本該睡的那一側，撲空的瞬間又因為床墊的凹陷而失去平衡時，才忽然驚醒起身。我扯開被子，發現原本空盪的床墊上凹陷出和他等高的人形。那個形狀就是他側睡的樣子，我都還記得。我從平整處摸到人形凹陷處，感覺到床墊確實陷進去了，像是有一個透明的他睡在床墊上。於是我只能看到那個睡痕，卻沒有睡著的他。

請繼續往下閱讀...

回過神來時，我才發現那個睡痕的胸口位置，原本淡黃色的床單被眼淚浸成深色的。我不明白為什麼分開一個月後我才開始哭泣。或許是因為分開之後我便啟程前往南半球的國度，在相反的季節裡張羅生活，大多時候沒有餘裕思考自己住進了將來他拜訪時也有足夠空間的房子。於是每天睡在一張來不及有他睡在另一側的床。

又或許是因為，我是提議分開的人。自願離開的人似乎沒有資格哀傷。更何況在我們的共同朋友看來，我是那個拋下一切，逃離北半球的寒冬，每天曬著南半球乾爽太陽的人。我偶爾發些限動，大多是無濾鏡也藍得像套了層層濾鏡的天空，清透的海水，褪色的老建築。他們總說我過得很好。我無法回覆。一個個按了禮貌的愛心。每按一次，就感覺自己的嘴巴被什麼摀住。

我躺進床上的人形裡，按照那個側身的姿態。任憑自己終於在一個月後流出眼淚與啜泣聲。他的身形比我高大，一開始我感覺像躺進一個有點寬闊的艙房。然而，慢慢地，等我意識到時，才發現床墊逐漸朝我內縮。原本他的形態的印子逐漸貼成我的。愈貼愈緊，彷彿我即將被一個真空包裝緊緊壓縮。

我掙扎起身，再回頭時，原本有他身形的凹陷已經不復存在。但是――我垂看自己的手和身體――那個陰影般的凹陷，如今成為一層暗黑色、半透明的薄膜，黏附在我全身。我扯不掉那層薄膜，卻也已經沒有時間再糾結於此――今天是調派海外以來和海外分公司所有長官的第一個會面。我迅速著裝，湊向梳妝台如往常一般開始上妝，卻徒勞地發現所有我才剛畫上去的彩妝不到幾秒就開始坍塌，變成一張融化的臉。附著不了彩妝的黑膜卻將我的正裝上衣黏出像是汗漬的黑印，我只得在外加上一件不合南半球夏日的厚重西裝外套。

我倉皇上街，不確定這層暗黑的膜是否引來任何注視。無論有無都抵銷不了黑膜沉沉地將我的每一步都拖成慢動作，彷彿有另一個人緊緊抓著我的腰，我的腿與腳踝。那下沉的重量或許是他的體重。金黃色的太陽被黑色薄膜過濾，日蝕般地黯淡。黑色薄膜覆蓋我的鼻孔，使我呼吸更加費力；它也覆蓋我的耳朵，使我不斷聽見自己呼吸的回聲。我站在陸地，但每一步都像是沉入深黑色的海底。

我聽見自己的呼吸聲逐漸溶解成話語。「這調派一、兩年就會結束。」這是他的聲音，他說過的話。

但我可能會有別的機會，或許就會留下來。我說。是我說過的話，但也像是我現在在膜裡脫口而出。

電車上對面那個抱著紙袋的女人瞬間看了我一眼，我不確定是因為我身上的薄膜，還是我唐突地向一個不存在的人回話。

我提早到了會場。報到處的人請我確認名牌上我的名字的英文拼法。問了我要咖啡或是茶。我簽到確認並回答他們。他們上下打量一眼才微笑離去。

「所以你就是不要我。你想要在那裡開始新生活，認識別人。」他的聲音像水淹進耳裡。

不是的。我說。不是這樣的。我一面回答他，一面和長官握手。我看見每一隻手和我的分開時，黑色的膜黏稠成糨糊，牽連著它們。他們只是對我微笑。

我站到台上，打開簡報，如同預演好的那般介紹自己與致意。所有我剛剛握過的手開始鼓掌。黑色的黏膜糨糊被他們的拍動而四處飛濺。

我沒有要遺棄什麼。我只是需要去經歷未知。我盯著那些台下看著我的眼神，耳裡盡是這些我對他說過的話。我知道我的嘴巴在動，但我不確定自己講出來的，究竟是簡報的內容，還是那些過去的對話。

「你的未來裡沒有我。」他說。

但我租了一個可以兩人生活的房間，有一張可以兩人共眠的床。後來爭執到最後，我對他尖叫。尖叫如今灌進我的耳蝸裡。使我劇烈耳鳴。我在膜裡尖叫，不是的，不是這樣的。我沒有要傷害誰。為什麼僅僅只是選擇我想要的便構成傷害。我彎下身來吶喊。

台下響起熱烈掌聲。

回到家後，我躺回床上。我的IG湧入許多標註我的訊息。一些同事，一些合作品牌的官方帳號，還有在北半球的同事轉發官方帳號再tag我。在那些錄影的短片裡，我看起來毫無異狀。我容光煥發，自信平穩地走完整個簡報流程，講了許多充滿前途的話。

「你做得很好。」調派我的主管的訊息。我按了愛心。

「你的報告真棒！但看起來這裡的夏天對你還是太冷了。」一個白人同事對我開玩笑。他回覆的是會後的大合照。我是所有人裡面唯一一個穿著厚西裝外套的人。我按了愛心。

放下手機，我仍然感覺黑色薄膜緊緊包裹著我。仍然聽到那些過往的聲音，闔上眼也會看見他那對受傷的眼神。我躺回今早發現那個人形的位置。像一開始那樣回到他側睡的姿勢。他的身形的印子變成包裹我的黑色薄膜，也像是被他擁抱。也像是他成為我的影子，仍然陪我來到這裡。

一日盡處，我在薄膜裡稀薄地呼吸，頭有點暈。意識逐漸模糊。我知道自己即將這樣，在薄膜裡睡著。而我不確定自己是否希望明天醒來，它仍然包裹著我。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法