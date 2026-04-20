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【自由副刊】 陳牧宏／窗的連作
◎陳牧宏
◎陳牧宏
．
「不是沒有遠景，只要從／窗戶望出去即可」
——Wisława Szymborska，林蔚昀譯。
請繼續往下閱讀...
．
山和墳群曖昧，
窗戶模糊
．
鐵橋一短截在窗最角落
橋墩像刀傷疤痂
風捅過來，雨刺進來，太殘忍
．
詩是誠實的，無可救藥
夢是老的胖的，吸的，酸的
．
窗框
劇烈震動，花玻璃忍耐著
．
窗的麻木，
窗擺脫不了重負
●
一面窗即是一片天，尖塔，幾朵雲
窗不動，墳不動，山路轉動
脊椎扭轉，
城市舒展開來，淫穢，純潔
．
窄巷容納不下坦克車
面對廣場的窗可以
．
我回過神像燃點燭火
貓影，枝葉陰影，茶壺影子交疊
的面目可笑，可憎
●
鋁窗裝嵌在臉上。
．
墓塚坐落在原本嘴唇的位置
（究竟還想說些什麼？）
．
大佛寺更靠近耳朵
（聽見擊缽聲嗎？）
．
山路蜿蜒繞著眼瞳一圈
（焚香，幽魂
徘徊穿梭眼眶裡外）
．
白髮和野草柔軟，野貓犬齒
厭倦了世界
●
一扇窗的完成
電塔，靈園，自行車道，堤防，萬善堂
盆栽遍於一切處，
羅漢松，斑葉海桐，美鐵芋，薄荷
窗太色情
窗不著邊際
蔓延大，大過貓臉，蔓延再大
更大過〈春日鹿曼荼羅圖〉
．
窗到底什麼樣子？
臉貼緊著的
呵氣的，河流走的，糊團花剪紙的
窗猶豫一會兒
．
窗無可挽回
飛出去的蝴蝶，跳下去的⋯⋯
●
窗的勞動，開或關
風進來，煙出去，引擎聲進來
趕蛾子出去
．
窗特別笨拙，卻清醒
無動於衷。救護車，攤販，流浪漢
上班潮，車禍，拾荒，行道樹，攀爬，墜落
窗任憑一切發生
也無法改變，河道，天橋，水塔，墓群
．
窗看見的
我們視若無睹
●
每張臉都穿鑿附會
不論佛面鬼面
．
每扇窗如此相似
鏽斑，鴿糞，蛛網，
玻璃裂或不裂，墳的倒影
．
窗在旅人
與野獸之間，月亮和貓之間
．
月光的命運
在窗前，在墳上，雨過天晴的水窪裡
在刀刃上，瞳孔深處
多麼不一樣？
．
注：〈春日鹿曼荼羅圖〉，鐮倉時代，奈良國立博物館藏。
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