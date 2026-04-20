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【自由副刊】 若驩／在新宿御苑

2026/04/20 05:30

◎若驩◎若驩

◎若驩

我站在新宿御苑的櫻花樹下，穿梭在淺淺的綠葉和粉色花朵間，捕捉這美麗又短暫的春日風景，霎時間下起大雨，一朵又一朵櫻花，個個垂了頭。但我依然撐著傘在樹下，不減興致，忽然間，一句英語傳入耳邊，「你有拍到好看的櫻花嗎？」我抬起頭看見了他。

昨晴今雨，十足春天後母心。我興奮地跟眼前的日本男子分享昨日在「石神井川」拍的櫻花照，那隨風搖曳，燦爛不已又落英繽紛的小徑，彷彿要指引我到桃花源似的。

「這是我第一次來看日本櫻花呢。」他顯得非常不可置信，「不過我倒是去過京都賞楓，櫻花的花期通常難以預測，而且也太短了。」

「你一個人來日本旅遊嗎？」我點頭，一番閒聊後跟隨他的腳步前往壽司郎吃午餐。席間我們透過Gemini，聊物價，珍珠奶茶，以及如何分辨台灣人和韓國人。他的眼神閃爍，彷若有光。但花再美，終有凋謝的時候，「謝謝你陪我逛新宿御苑和午餐。」我遞出手機畫面，在熙熙攘攘的人潮裡，跟他握手告別，消失在寂寞的新宿三丁目。●

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