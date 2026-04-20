【自由副刊．愛讀書】 《濱海的遠足》

《濱海的遠足》 蕭宇翔著，雙囍出版

蕭宇翔著，雙囍出版

蕭宇翔（1999-）《濱海的遠足》以十九首中長詩的陣列問世。有別於首本詩集《人該如何燒錄黑暗》注重意象雕築，《濱》轉向內心地景之鋪展，以上百詩行揭露其主體游移與拉鋸，經營推動時序的展演性：一面要求當下與現場，一面疏通過渡的技法，穿插心緒事件與漂亮的經過音，比如〈回答〉寫顧爾德，能知作者敏於時間，更有與消逝競逐的野心。此外，勇敢的韻在凝重的語調中不致失速，善誘的即興有穩定的聲響指引。如尾奏再現主題，是富於同情的輕緩扶持（〈摺疊之冬〉、〈石梯坪：二〇二三〉）；或以聲部安排映襯，頗有和聲遠近的體積（〈關渡〉、〈給弟弟〉、〈坂本龍一〉）。《濱》見證詩人以平實的敬意把握所愛：「二十五年了，我悉心／布置著它們，只為了／使它們比我更真實」（〈箱庭〉），是這樣無微不至，對生活也對藝術。在詩歌創造的情感空間與負重的阻力中，生命裡親密、深情以致模糊難捨的交往被紓解、推延，惟真誠記下與師輩、親人、朋友、愛人的互動，憑其語言，一行一行，走成更善感博愛的人。（阿弟牯）

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