【家庭plus．婚姻研究院】簽字離婚 找回自己

圖／達志影像

文／煦恩

電視劇有一段情節讓我憶起自己兒戲般的婚姻。劇中女主角為了與丈夫離婚，與丈夫的外遇對象合演一場假懷孕戲碼，逼迫對方面對現實。我一邊看著劇情發展，一邊回想起自己那段灰暗的婚姻。原來，戲裡的情節，往往也是真實人生的寫照。

我和前夫是在工作中認識的，認識不到半年便閃婚。當時年輕的我，以為有愛就能克服一切現實困難。但婚後不久，我們便開始因為金錢問題爭執不斷。他不願我工作，卻又無法負擔穩定的家庭支出。更令我難以忍受的，是他對我生活的全面控制：不准與朋友單獨見面，出門聚會也得「報備」，甚至連和妹妹去逛個街、看場電影，稍微晚歸也能引發一場風暴。

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我努力壓抑自己，把空間讓給他，盼望能換來一絲平衡。卻發現，自己愈來愈不像自己。日子過得沉悶又緊繃，沒有自由、沒有尊重，甚至沒有信任。

那一次，他外出買晚餐，把手機落在家裡。電話響了許久，我怕是重要來電便接了起來。對方是個女人，聽到是我接的，便開口：「妳不是要跟妳老公離婚了嗎？」我當時一震，語塞，只淡淡回應：「他不在，等一下就回來。」然後掛掉了電話。

當他回來，我如實轉述。他臉色一變，立刻拿著手機走到陽台回撥。我沒有追問那通電話的真相，因為3年來的婚姻早已讓我心力交瘁。我決定主動提出離婚，他拒絕。我只好帶著孩子搬去與妹妹同住，開始分居。

某晚，他喝得醉醺醺跑來妹妹的租屋處，說想好好談談。我原本猶豫，但還是下樓上了他的車。他在車上反覆懇求我不要離婚，說他會改，問我是否另有其人，才這麼堅決。我沒有多做辯解，只說：「我們已經無法再一起生活下去了。」

他的臉色驟變，突然說要檢查我的手機，看看是否藏著什麼「祕密」。我討厭別人侵犯我的隱私，當場拒絕。他一怒之下，竟對我動手。他把車停在路邊，將我拖下車，拳打腳踢、用力扯我的頭髮撞向車門。我當下完全無力反抗，只能縮成一團默默承受。

幾天後，我們在家人陪同下前往戶政事務所，正式簽字離婚。那一天，對我來說，是一種解脫。那段婚姻裡，我不是妻子，也不是自己，只是被控制、被壓抑的一個影子。婚姻，不該是一場折磨，更不該讓人失去自尊與安全。

我曾經以為，婚姻若不幸福，大不了分開。但當真正面對時才發現，離開從來不是那麼容易。有些人，不是說「不愛了」就能放手；有些人，一旦想離開，會面臨報復與暴力。恐怖情人，最可怕的不是他失控，而是你無法擺脫他。

現在，我和孩子過著平靜而簡單的生活。我重拾自己的生活節奏，慢慢修補那段破碎的自我。人生如戲，但戲畢竟可以收場；人生卻不該困在一場無止盡的壞戲裡。

回頭看現在的社會新聞，比起那些無法脫身、甚至葬送性命的受害者，我其實算是幸運的。也讓我更加深刻體會到，原生家庭的身教，遠比學校教育來得根本與重要。

他的極端思維與暴力傾向，不是憑空而來，而是長年成長過程中，缺乏健全情感與正向價值觀的結果。那些沒有被好好愛過、教會怎麼愛人的人，最終也只會用傷害來回應世界。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

尊重身體自主權 請撥打113、110

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