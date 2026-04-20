自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】簽字離婚 找回自己

2026/04/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／煦恩

電視劇有一段情節讓我憶起自己兒戲般的婚姻。劇中女主角為了與丈夫離婚，與丈夫的外遇對象合演一場假懷孕戲碼，逼迫對方面對現實。我一邊看著劇情發展，一邊回想起自己那段灰暗的婚姻。原來，戲裡的情節，往往也是真實人生的寫照。

我和前夫是在工作中認識的，認識不到半年便閃婚。當時年輕的我，以為有愛就能克服一切現實困難。但婚後不久，我們便開始因為金錢問題爭執不斷。他不願我工作，卻又無法負擔穩定的家庭支出。更令我難以忍受的，是他對我生活的全面控制：不准與朋友單獨見面，出門聚會也得「報備」，甚至連和妹妹去逛個街、看場電影，稍微晚歸也能引發一場風暴。

我努力壓抑自己，把空間讓給他，盼望能換來一絲平衡。卻發現，自己愈來愈不像自己。日子過得沉悶又緊繃，沒有自由、沒有尊重，甚至沒有信任。

那一次，他外出買晚餐，把手機落在家裡。電話響了許久，我怕是重要來電便接了起來。對方是個女人，聽到是我接的，便開口：「妳不是要跟妳老公離婚了嗎？」我當時一震，語塞，只淡淡回應：「他不在，等一下就回來。」然後掛掉了電話。

當他回來，我如實轉述。他臉色一變，立刻拿著手機走到陽台回撥。我沒有追問那通電話的真相，因為3年來的婚姻早已讓我心力交瘁。我決定主動提出離婚，他拒絕。我只好帶著孩子搬去與妹妹同住，開始分居。

某晚，他喝得醉醺醺跑來妹妹的租屋處，說想好好談談。我原本猶豫，但還是下樓上了他的車。他在車上反覆懇求我不要離婚，說他會改，問我是否另有其人，才這麼堅決。我沒有多做辯解，只說：「我們已經無法再一起生活下去了。」

他的臉色驟變，突然說要檢查我的手機，看看是否藏著什麼「祕密」。我討厭別人侵犯我的隱私，當場拒絕。他一怒之下，竟對我動手。他把車停在路邊，將我拖下車，拳打腳踢、用力扯我的頭髮撞向車門。我當下完全無力反抗，只能縮成一團默默承受。

幾天後，我們在家人陪同下前往戶政事務所，正式簽字離婚。那一天，對我來說，是一種解脫。那段婚姻裡，我不是妻子，也不是自己，只是被控制、被壓抑的一個影子。婚姻，不該是一場折磨，更不該讓人失去自尊與安全。

我曾經以為，婚姻若不幸福，大不了分開。但當真正面對時才發現，離開從來不是那麼容易。有些人，不是說「不愛了」就能放手；有些人，一旦想離開，會面臨報復與暴力。恐怖情人，最可怕的不是他失控，而是你無法擺脫他。

現在，我和孩子過著平靜而簡單的生活。我重拾自己的生活節奏，慢慢修補那段破碎的自我。人生如戲，但戲畢竟可以收場；人生卻不該困在一場無止盡的壞戲裡。

回頭看現在的社會新聞，比起那些無法脫身、甚至葬送性命的受害者，我其實算是幸運的。也讓我更加深刻體會到，原生家庭的身教，遠比學校教育來得根本與重要。

他的極端思維與暴力傾向，不是憑空而來，而是長年成長過程中，缺乏健全情感與正向價值觀的結果。那些沒有被好好愛過、教會怎麼愛人的人，最終也只會用傷害來回應世界。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

尊重身體自主權 請撥打113、110

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中