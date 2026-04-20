【家庭plus．親子會客室】換孩子來帶路

本報製圖

文／Aya

露營下山後，前往營主推薦的老店享用中餐，並允諾孩子用餐完畢會帶他們前往冰店，消暑一下。

事前先確認過欲前往之冰店，距離用餐的老店，步行僅需1分鐘，便決定慢慢散步過去。

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「剛剛查看地圖，明明是沿路直走就到了啊！」眼見已超出預計到達時間許久，卻仍未到達目的地。一行人有疑，便於原地停下腳步，四處張望，思索著該轉向哪邊？我們一家人你一言我一語，猶豫不決的情況下，不斷找路。

就在外子正打算出手解救亂成一團的場面時，我刻意壓低音量告知：「每次迷路，孩子都會不高興，嘟噥地抱怨。不如這次換孩子主導，藉此機會讓他們體會平常父母找路的心境，你覺得如何？」外子覺得挺有道理，便同意放手跟隨孩子腳步前行。

孩子邊走邊討論路線：「看起來應該就在附近呀？還是今天沒有營業？」頓時，向來埋怨聲浪總是特別高的次子，抬頭望著映入眼中的招牌：「咦？奇怪了，地圖上的腸粉店明明就在這裡啊！」

未幾，次子便帶領大家向右轉進街上，站在地圖上顯示目的地已到達的位置，發現沒有醒目招牌的店家就位於我們的正前方，豁然欣喜笑言：「哎唷！就在這裡，剛剛我們走過頭了啦。」

我與外子相視而笑，想必這短短的一段路程，應該帶給孩子們有別於以往的大大感受吧。

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