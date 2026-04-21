【藝術文化】北投製片場將變身打擊樂文化園區 朱宗慶導覽喊：感覺充滿希望

挑高、無梁柱的寬敞空間，頂部3樓處還有裝修完備的貓道，非常適合做為排練場地。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕對表演團隊來說，能擁有一處可長期並安心經營的據點，可說是非常奢侈的夢，往往必須在偏僻的倉儲區租下一個空間儲放道具或樂器，另外租一個地方做為營運與排練的基地，受限於經費與不穩定性，通常都存在著「克難」的性質。如果問團隊最大的夢想，除「走向世界」之外，應該就是有個屬於團隊的「家」。

北投製片廠2棟歷史建築，包括原攝影棚、建物大廳（左）及多功能展演錄音室（後中），未來外牆與廣場可做為沉浸式展演或各項活動。（記者凌美雪攝）

朱宗慶打擊樂團日前與台北市政府共同宣告，依據「促進民間參與公共建設法」辦理台北市北投製片廠整建營運移轉（ROT）案，由「財團法人擊樂文教基金會」成為最優申請人。未來將以打造打擊樂文化產業園區為目標，為場域注入新動能。

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也就是說，成立40年的朱宗慶打擊樂團終於有「家」了！近日就要正式接手展開整建營運計畫，朱宗慶親自帶著幾位關心此案的媒體進入基地參觀，沿途燦爛的笑顏，宛如奮鬥多年終於買房的圓夢青年，眼神盡是喜悅地說，「感覺充滿希望！」

對於未來可以有很多想像，但對朱宗慶來說，夢想不是畫大餅，而是具體、明晰的藍圖，且每一步前進必然穩定而確實。第1期工程將由基金會投入約6千多萬元整建現有2棟歷史建築，包括「原A攝影棚及錄音室歷史建築」、「A攝影棚附屬建物大廳」，以及戶外「再利用新設附屬空間（廁所）」等。

「北投製片廠挑高、沒有梁柱的寬敞空間，非常適合做為排練場地。接下來，我們將以『房中房』的設計概念，建構出符合音樂廳隔音、吸音與殘響的效果，並與劇場舞台等比大小的排練空間。」且確保排練的聲響不會對周遭鄰里造成困擾，也不會對歷史建築造成破壞。

後續還會規畫第2期工程，以完備各項排練場功能，總經費預計將超過1億元，龐大的經費壓力仍是沉重的負擔，朱宗慶說，「我們深知，僅憑我們的一己之力是不可能完成的，我們會全力以赴，也期盼社會各界能夠給予我們支持的力量！」

如果一切順利，預期10個月後可揭幕，朱宗慶說，未來北投製片廠這個承載歷史意義的場域，將轉型成為全球最專業、最具規模的打擊樂文化園區，同時也要讓北投在地的文化歷史與國際充分連結，創造出更多美好的價值。

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