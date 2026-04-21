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【藝術文化】台史博「亞洲在場」登場 為名古屋亞運暖身

2026/04/21 05:30

當代「拳擊女王」陳念琴的簽名拳套、楊俊瀚、黃玉霖與曾櫟騁2023年杭州亞運的比賽裝備。（台史博提供）當代「拳擊女王」陳念琴的簽名拳套、楊俊瀚、黃玉霖與曾櫟騁2023年杭州亞運的比賽裝備。（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年亞洲運動會將於9月在日本愛知、名古屋舉行，國立台灣歷史博物館與運動部攜手推出「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」，首度大規模且系統性地展出我國參與亞運的相關文物，帶領民眾從歷史與文化視角，一睹橫跨半世紀的亞運記憶。

特展依洲際、國家、社會與個人視角，規畫為「競技之境─運動世界的亞洲」、「整裝待發─『我們』的代表團」、「台灣至寶─運動巨星的誕生」、「咫尺千里─我們與亞運的距離」等4個單元，從宏觀的國際局勢到微觀的個人故事，不只回顧台灣參與亞運的歷史脈絡，也試圖在輸贏之外，勾勒出運動員生命史、社會記憶與時代情感，看見運動如何從個人的競技追求，匯聚成跨越世代的共同榮耀與記憶。

台史博指出，展覽內容集結近百件珍貴文物，包括極具歷史意義的1958年東京亞運足球金牌、揮灑極致體能的「亞洲鐵人」楊傳廣銅像，以及當代「拳擊女王」陳念琴與「台灣最速男」楊俊瀚等選手的個人裝備；更首度呈現多件承載運動員奮鬥軌跡的貼身物件，如田徑國寶吳阿民的運動鞋，以及「三鐵皇后」吳錦雲親筆寫下的訓練課表手稿等，印證獎牌背後的自律與韌性。展期至10月18日。

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