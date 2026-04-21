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【藝術文化】台北文學季「土步行」 探尋城市泥土記憶

2026/04/21 05:30

【藝術文化】台北文學季「土步行」 探尋城市泥土記憶Apyang Imiq程廷以關渡平原為田野調查起點，並從漢文化的「固土」觀切入。
（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦、文訊雜誌社承辦的2026台北文學季特展「土步行：你有關土的記憶是？」，自即日起至5月17日在剝皮寮歷史街區正式開展。本次展覽邀請Apyang Imiq程廷、李璐、林立青、徐振輔、陳顥仁、鄧九雲、羅苡珊、顏忠賢等8位創作者，透過徒步踏查台北7處地域，帶領觀眾重新追尋被水泥建築掩蓋的泥土記憶與地層故事。

展覽共劃分為兩大展區。第一展區「土之事」以台北為座標，創作者從城市中心出發，逐步走向海拔800公尺的山區，探索大安森林公園、內湖塔塔悠、萬華、關渡平原、貴子坑、文山與陽明山等地的土壤。此區結合跨學科的理性考察與文學感性書寫，呈現土壤的時間尺度與包容性。

第二展區「土之作」則呈現創作者在親身體驗後的感官經驗與生命記憶。創作者以「泥土是__？」為題發表觀點，徐振輔稱泥土為「一位壞朋友」，陳顥仁則形容其為「大地的星盤」。此外，藝術家顏忠賢特別打造《怪土地公廟的破土》裝置，透過現地製作的藝術創作與書法文字，引領觀眾探索泥土神祕莫測的一面。

台北市政府文化局表示，透過跨領域的合作與在地踏查，期待喚醒大眾對腳下泥土的重視，重新看見存在於生命中獨特的土地意義。

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