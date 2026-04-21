【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／身心靈小組

◎劉梓潔

◎劉梓潔

抵達愛荷華的第三天，作家們各自還沒調好時差，彼此的名字還無法叫得完全，就一起在草地上做了瑜伽。每週六的農夫市集是愛荷華城盛事，立體停車場變身市集，小農蔬果手作麵包從清早開賣，學生與居民們在旁邊的大草地野餐。市集與下榻處的距離，差不多是台北車站北一門走到南三門。

這年的夏天特別長，八月底陽光大好，我們圍坐在草地，我忍不住做了幾個瑜伽伸展姿勢，作家們竟一一加入，大家做完後感覺身心舒暢，要我每週到草地上開課。但是，就是這麼有趣，第二週過後，駐村日常啟動，寫作與講座占滿日程，大家無壓力地忘了約定，雖然我仍每天自己在房間練習瑜伽，但草地共修真的就只有那麼一次。樓下超市每天從早開到晚，幾步路的農夫市集也不是非去不可了。

請繼續往下閱讀...

同樣地，我與兩個作家發現藏傳佛教中心每週日上午有冥想聚會，且同樣只是幾步之遙，興沖沖地去了。幾個東方人，在西方人的帶領下吟誦嗡啊吽，觀想藏文，法喜充滿，心想每週都要去，結果，也只去過那麼一次。反倒是佛教中心的執事人員熱情地來參加我們的朗讀活動，讓人感動。

要說最有毅力的，還是噹哥。他是虔誠的天主教徒，每週日必定上天主堂望彌撒。聊起作家們的心靈修煉與信仰，幾位特別來勁，我也是其中之一，我們甚至還組成了身心靈群組，好幾次步行經過美麗的天主堂，就嚷嚷要跟噹哥上教堂，結果總是又被雜事與惰性絆住。

最後一週，一位中文系的教授帶我去大學城外的郊山健行，初秋傍晚鹿群出沒，薑黃色草原在夕陽照耀下一片暖金。我心想一定要在離開前再去一次，於是策畫了一日身心靈體驗，早上在交誼廳一起做瑜伽，接著到公路電影裡會出現的墨西哥餐廳吃早午餐，然後上山健行。雖天氣陰涼，但能量飽滿，啊，但我們就要離開了，多麼希望現在只是開始。

最後一天，是星期天。往芝加哥的遊覽車九點半開始裝載行李，十點準時發車。我與蘭決定提早起床打包，早上八點跟噹哥去望彌撒。在紅磚尖頂的聖母瑪利亞天主堂裡唱著詩歌，讀著《聖經》上的「凡尋求的必尋見」，非常開心在這兒畫下駐村終點。但，我尋求著什麼？又尋見了什麼呢？●

■【一期一會】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法