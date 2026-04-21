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【自由副刊】 周志文／聽葛莉茉

2026/04/21 05:30

◎周志文◎周志文

◎周志文

一天我聽葛莉茉彈莫札特的協奏曲，她彈得很特殊。葛莉茉（Hélène Grimaud，1969-）是一位算年輕的鋼琴家。

聽她彈琴，想起一些往事。記得1991年十月我初訪萊比錫大學，算起來已是三十多年前的事了。當時兩德剛統一，在東德境內的萊比錫，雖處處顯示著貞定，也有些許的不安的氣息，大街行人如織，卻也十分寧靜。因在大學附近，到處都有斑駁的碩大銅製雕像，大多與這個城市有關，譬如萊布尼茲、哥德與巴哈等。

大學廣場旁一側就是有名的布商大廈，是有名的布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）所在之地，這個樂團初立於18世紀，歷有改組，改稱今名是在孟德爾頌的時代。因歷史悠久，此處是不少有名古典音樂的首演之地，譬如貝多芬的第五號鋼琴協奏曲《皇帝》、舒伯特第九號交響曲《偉大》與布拉姆斯的D大調小提琴協奏曲等，都是在此地首演後才風行天下的，這些故事，音樂迷多耳熟能詳，當年尋找音樂的足跡也是我旅行的目的之一。巧的是我到的當天晚上布商大廈就有節目，我在去見大學校長Dr. Weiss之前已買了票，打算好好聆賞。

當晚的節目只有兩首，一首是拉威爾的鋼琴協奏曲，一首是馬勒的第六號交響曲，拉威爾鋼琴協奏曲擔任鋼琴協奏的就是葛莉茉，當年她才二十二歲，已是一位一身是膽的表演家了。拉威爾這首協奏曲不長，總長大約才二十分鐘多一點，但所涉技巧相當多元，不是很好表現，葛莉茉當晚的表演明快又果決，令人驚歎，當時就判斷她當是個大才。

之後我便更注意葛莉茉了，也跟她長得與好萊塢當紅的影星茱莉亞．羅勃茲有些像有關，她因為年輕，顯得更清麗一些。她是法國人，據說她小時候有過動症，坐不住，無法專心學習，後來父親讓她學琴，她就能專心了，此後琴藝大進，屢獲大獎，成為傳奇人物。

做為鋼琴家，她出的唱片不算多，曲目也有點分散，但她所彈跟別人比總覺有點不同。一次在YouTube聽她彈貝多芬《第四號協奏曲》，還有《第三十一號奏鳴曲》，都神完氣足地彈得不俗，但我覺得她彈布拉姆斯的奏鳴曲似更好一些，她把略顯沉重的布拉姆斯彈得有了靈秀之氣，而當碰到一些難處，她會用十分果決的方式來對付，絕不夾纏，更不拖泥帶水，她用特殊的意志貫注於所彈，我想該是一種全新的詮釋。一次聽她在琉森與阿巴多合作演出拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》，也非常有她個人的味道，也就是雖帶有感情，卻不黏著，該斷處就斷，並不猶豫，猶如她決定自己的人生一樣。這首名曲彈奏的人太多了，如不是濫情，就往往陷於流氣，真正彈得好的並不很多。她少年時曾因彈拉赫曼尼諾夫的《第二號鋼琴協奏曲》而獲獎，對拉氏之作當深有所契，現在已是中年了，將音樂對照生命或生活，當有更新的體悟。

葛莉茉是鋼琴家，但她不見得將一生所有都投入演奏，她有更高的理想生活要實踐，她後來投身在自然生態的保護工作。她對美洲野狼的復育計畫積極贊助，而且親身投入，不惜用了很多時間在這方面。

在所有動物之間，她特別喜歡帶有野性的野狼，她喜歡與狼群在一起，個人也嚮往過一無拘束的野性生活。談起狼，她興趣就來了，她曾很浪漫地想過，要拋開人世的一切，到真正的荒野間去與狼群為伍。她也認為人必須顛覆所有的「私見」，才能恢復人與生物真正的自然生命，這些「私見」甚至包括人自以為是的仁慈，也包括對狼性凶殘的非議，她甚至認為為維持生存，野生動物的凶殘是必要而且高貴的。

這個論調非常大膽，卻與中國的道家思想高度相合，老子曾說過：「大道廢，有仁義。」我常認為道家所說的「大道」，是指要恢復所有生命中最自然的那一部分，這自然指的就是「野性」，論起野性，人的道德只是後設，在更大目標之前，後設是可以取消的，所以道家得以主張「毀仁棄義」。

我想起李維史陀（Claude Lévi-Strauss，1908-2009）在他的《野性的思維》（La Pensée Sauvage）一書中曾分析野性在人格中的重要，在某些部分他似也同意道家的觀點，認為野性消失，人就不斷被「弱化」了，當野性消失，人性的立基也隨之淡化消失，最後連人也做不成了。傑克．倫敦（Jack London，1876-1916）在《野性的呼喚》（The Call of the Wild）更赤裸裸地強調：「要麼取得支配權，要麼就得支配別人。仁慈（mercy）是懦弱的表現，仁慈不存在於原始生活之中，因為仁慈會被誤解為恐懼，一旦被誤解就會導致死亡。」這對野性是多麼粗糙、強烈且直接的解釋，但也不得不說，這個說法更接近自然世界的事實真相。

藝術當然更是「後設」，與生命本質相較，輕重立判。所以從葛莉茉看，她是鋼琴家，但鋼琴不算重要，藝術也算不上，如何保持生命中野性的成分，才是她想要的，她雖是琴藝上的天才，也得到不少讚賞，但她也許覺得無須過於追求此方的成就。

她在藝術上的果斷與在艱難處採用斬釘截鐵的句法，恐怕也是來自此方面的憬悟吧。聽葛莉茉彈琴時，我常作此想。●

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