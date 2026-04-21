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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 陳柏瑤／去過月球的麵包

2026/04/21 05:30

◎陳柏瑤◎陳柏瑤

◎陳柏瑤

她是小學福利社麵包區的收銀員。

原本工作只是收錢找錢，可是小學生總不能好好夾起麵包，不時夾落，或夾A麵包卻戳爛了B麵包。最後報廢的甚至多過賣掉的，老闆便要求她幫忙代夾麵包。

為此她生了場悶氣。自從來這裡工作，才發現自己多麼討厭小學生，他們總愛胡鬧推擠，幼稚又沒有禮貌。

某日，來了個拘謹文靜的小女生。

「我要阿波羅麵包。」

她愣了一下，隨即夾起菠蘿麵包，小女生也道謝收下麵包。

從此看到菠蘿麵包，她就想起去到月球的阿波羅號，彷彿每個出爐的菠蘿麵包先去了趟月球，才回來好好躺在麵包架上。

每回工廠送來菠蘿麵包，她的心情就特別開心，有去過月球的麵包的陪伴，為討厭的小學生夾起麵包時的手勢也特別輕盈，好似她自己也去過月球了。●

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