【家庭plus．說故事時間到囉】面對高敏兒 多點理解

圖／達志影像

文／黃文綺

連假回南部婆家，深夜臨睡前仍習慣閱讀，突然聽見音樂斷續傳來，放下書細聽，竟是緊鄰的音響店，有人在唱卡拉OK，立體音響加上麥克風，夜深人靜時，整個牆面變成擴大器，一向對聲音敏感的我，察覺到身體緊繃、無法靜心、煩躁，腦子好亂無法思考。先生說音響店經常如此，他習以為常，看到我的生氣急躁，只好直接去提醒店家夜半勿擾。

隔日再談論那事，先生嘲笑我「抓狂」了，我卻突然想起那是「敏感度」。一向不愛參與密閉空間的KTV，是對聲音的敏感；聞到濃郁香水味，我會摒住呼吸……翻找出《我受夠了！高敏兒的一天》（青林）繪本，作者裘琳．古提瑞茲因自身經歷，為高敏感兒（HSC，Highly Sensitive Child）創作的故事。

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書中的小女孩，從一早的鬧鐘響開始，陽光刺眼、衣物刺激皮膚、學校遊樂場上的推擠和擁抱……每一件事都讓她的耳朵、皮膚、眼睛、身體不停吶喊「夠了、我受夠了」。幸而她的母親明白，孩子不是有問題，而是神經系統天生較敏銳，因此身體感官接收到外在的各種刺激時，會較一般人反應強烈，這個時候只要陪伴著孩子，像書中的媽媽，輕握著孩子的手，帶她一起放慢呼吸，待孩子靜下來，再進一步地協助調整改善環境。

高敏兒的特質還包括對身邊發生的事，不僅是身體感官的接收刺激，還會產生同理心，情緒感受反應也更明顯。《其實你很棒！發掘高敏感孩子的獨特天賦》（水滴）繪本中，小主角蘿拉就像是裝著感應天線一樣，當她接收到各種訊息，情緒就會立刻反應，旁人的「妳怎麼會那麼想？」「要堅強一點」……看似勸導的回應，反而讓蘿拉感覺不被理解和被指責，她也有更深的自責，以為都是自己不好。

美國臨床心理學家伊蓮．艾融（Dr. Elaine N. Aron）在1996年提出「高敏感人」（Highly Sensitive Person, HSP），以多年臨床研究，寫了第一本《高敏感族群：如何在被世界壓垮時茁壯成長》，之後一系列包括HSP的工作手冊、戀愛關係，乃至針對兒童、家長的專書。她的著作，讓有此特質的成人，終於能理解自己和應對世界，更讓成人能學習幫助孩子面對紛擾的世界。

近年來針對高敏兒繪本漸增，讓孩子們透過書中角色，明白自己情緒感受是真的，會造成身體不舒服，或情緒失控，可以練習慢下來、深呼吸，然後說出引起不適的原因，再來找方法改善。

因著自己的敏感度，很能同理這些孩子，但那天先生的反應，也讓我更明白，這個世界就是不一樣，我們得要學習和自己的敏感相處，覺察和表達自己的需求。我的兒子也有類似特質，在陪伴孩子歷程中，把注意力放在孩子的優勢，發現孩子的觀察力很強，會在意大人的眼光，需要等待他準備好，自己願意嘗試時，掌握時機誇讚他的細心。

如同《開啟高敏感孩子天賦》（三采）、《好好說慢慢懂，不吼不罵力量大！陪伴高敏感孩子的親子情緒教養課》（和平）等書，當我們能接住孩子的心理需求，他們就會長出能力往前走。（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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