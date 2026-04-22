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【藝術文化】教育部攜手紙風車 2大利多擴大強化青少年反毒防護網

2026/04/22 05:30

紙風車基金會執行長張敏宜（左1）、教育部蔡宜靜司長（左3起）、朱俊彰常務次長及紙風車基金會董事吳靜吉等，共同牽起毒品防護網。（紙風車提供）紙風車基金會執行長張敏宜（左1）、教育部蔡宜靜司長（左3起）、朱俊彰常務次長及紙風車基金會董事吳靜吉等，共同牽起毒品防護網。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車青少年反毒戲劇工程」昨（21）日舉行記者會，宣告2項擴大反毒的措施，包括教育部擴大補助偏鄉學校接駁交通費用，期讓受限表演場地或學生數少的學校不被遺漏。同時，紙風車文教基金會也將把去（2025）年獲得「堉璘公益成就獎」的900萬獎金，全數投入反毒戲劇工程，共同守護孩子們的未來。

面對毒品與詐騙型態不斷翻新，團隊持續調整劇本內容，將網路世代的隱性危機搬上舞台。（紙風車提供）面對毒品與詐騙型態不斷翻新，團隊持續調整劇本內容，將網路世代的隱性危機搬上舞台。（紙風車提供）

紙風車說明，「紙風車青少年反毒戲劇工程」透過戲劇傳遞反毒知識，同時提升學生對網路風險的警覺，避免因一時疏忽而誤入陷阱。自2012年啟動以來，已走過14年，累計演出1,210場，深入全國22縣市，超過70萬名國中小師生參與。

其中，教育部自2015年起連續12年擔任指導單位，給予行政及經費支持，近年更和全國各縣市政府教育局處攜手，鼓勵全國國中、國小申請演出；紙風車基金會也積極邀請企業贊助演出費用，在教育部、學校、企業、紙風車四方共同努力下，積極防堵毒品危害校園。

教育部常務次長朱俊璋表示，面對毒品樣態不斷翻新，感謝紙風車透過生動的劇場方式，且持續調整劇本內容，將網路世代的隱性危機搬上舞台，讓孩子在故事中學習辨識誘惑、建立防線。

今年教育部更擴大補助偏鄉學校接駁交通費用，並攜手各縣市政府教育局統籌媒合演出場地與學校，讓受限表演場地、學生人數較少的學校不被遺漏，打造跨校共學的觀演模式。透過制度性的支持，計畫在澎湖、花蓮、台東、嘉義等地區的學校，以專案方式，突破交通與規模限制，共同參與反毒戲劇演出，讓反毒教育真正深入每一個角落。

紙風車文教基金會執行長張敏宜則表示，紙風車榮獲林堉璘宏泰教育基金會第9屆「公益成就獎」，獲得3年共900萬元獎金，將全數投入「青少年反毒戲劇工程」，以一場需花費20萬執行費用的反毒戲劇工程，3年共會有45場次演出，預計可有2萬多名學生受益；也期待有更多企業與單位加入支持反毒工程。

目前反毒戲劇工程主要經費8成來自民間企業及個人，包含兆豐銀行文教基金會、富達鋼鐵、台灣產物保險文教基金會、中國信託慈善基金會、東培工業、昇恆昌基金會、宋展河教育基金會、宜勝橡膠以及穩懋半導體等企業，已持續10年支持。

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