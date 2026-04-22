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【藝術文化】漫威《無限傳奇》音樂會 4/25北流升級再現

2026/04/22 05:30

漫威《無限傳奇》音樂會將於本週在台北流行音樂中心演出。（MNA提供）漫威《無限傳奇》音樂會將於本週在台北流行音樂中心演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去年首登台引起轟動的漫威《無限傳奇》音樂會（Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience），將於本週末4月25、26日在台北流行音樂中心全面升級再現。

【藝術文化】漫威《無限傳奇》音樂會 4/25北流升級再現1:1等身比例公仔與專屬漫威英雄主題打卡牆。
（MNA提供）

主辦牛耳藝術表示，此次特邀Lady Gaga巡演御用燈光設計師，親自為漫威電影宇宙打造燈光特效，將橫跨11年、23部電影的每一個經典瞬間，如美國隊長盾牌飛旋時的精準光軌、雷神索爾召喚雷電瞬間的震撼雷光爆發、鋼鐵人戰甲全力啟動的熾熱紅光等，燈光特效皆與交響樂團現場演奏毫秒級同步。

音樂會以「現場對位影像（Live-to-Picture）」形式，由海外首演指揮大衛．馬奧尼（David Mahoney）執棒，攜手NTSO國立台灣交響樂團聯袂獻演，現場演奏全程精準同步大銀幕上的23部電影經典片段。而大銀幕的內容，則是由迪士尼．漫威團隊重新拆解23部漫威電影製作而成，每一位超級英雄，都有屬於自己的主題樂章。

上半場帶領影迷重返故事起點，《鋼鐵人》、《美國隊長》、《雷神索爾》等英雄誕生篇章，細膩還原每位角色在走向集結前的孤光與初衷。下半場將《無限之戰》與《終局之戰》的史詩對決完整重現，還有《復仇者聯盟》主題旋律伴隨集結畫面磅礴響起；在致敬傳奇之餘，星際異攻隊亦不缺席，由交響樂團現場重現讓影迷熱血沸騰的混音金曲。

除視聽體驗升級之外，主辦單位亦與迪士尼聯手在北流現場打造互動區，包括1：1等身比例的鋼鐵人與薩諾斯公仔，以及專屬漫威英雄主題打卡牆，讓影迷也能與心目中的傳奇英雄合影留念。詳詢MNA。

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