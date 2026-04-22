【藝術文化】百達攝影獎展覽首登台 探討全球永續議題

阿爾弗雷多．賈爾作品〈終結〉（The End），2025年。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕瑞士百達集團與關美館昨（21）日共同宣告，全球具高知名度的攝影與永續發展獎項「百達攝影獎」（Prix Pictet）正式登陸台北，這也是該獎項自2008年創立以來，首度在台灣舉辦展覽。集結12位傑出攝影藝術家的入圍作品，透過影像敘事探討環境、政局及社會焦慮等全球性永續議題。即日起至6月14日展出，免票預約參觀。

本屆主題「風暴」不僅代表自然氣象，更象徵重塑世界的強大隱喻。關美館館長蘇孟鴻表示，這是一場兼具當代性與啟發意義的展覽，精準回應了全球密切關注的永續命題。百達攝影獎主席史蒂芬．巴伯（Stephen Barber）也指出，該獎項始終聚焦於刻不容緩的永續議題，希望展覽在不確定的時代洪流中，能成為激發反思的點火石。

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展出作品涵蓋多元視角與表現手法。首獎得主阿爾弗雷多．賈爾（Alfredo Jaar）的作品〈終結〉，直指美國猶他州大鹽湖因過度開發而乾涸的環境危機。日本藝術家新井卓則以銀版攝影凝煉核歷史遺址，打造了「微型紀念碑」。貝拉勒．哈立德則在加薩避難醫院外的帳篷，拍攝充滿傷痕、緊握生命的雙手，講述沉默卻強韌的生存意志。

此外，展覽亦呈現多種對災難的記錄與反思。瑪麗娜．卡內韋透過回顧義大利洪災進行「災前演習」；卡米爾．西曼記錄了足以遮蔽天日的雷暴景象；帕特里齊亞．澤拉諾則拍下威尼斯大洪水期間，從災厄中搶救出的文獻與書籍，試圖保存人類文明的溫度。這些作品不僅呈現破壞，更引人思考混亂後重生與希望的可能。

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