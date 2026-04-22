【自由副刊．極短篇】 蒯紫嫣／地鐵上

◎蒯紫嫣

◎蒯紫嫣

又是地鐵延誤的一天，大批人潮堵在曼哈頓地下。她知道等等大概又沒有座位，得站四十分鐘才能回到皇后區的租屋處。

好不容易車來了，她幸運擠上最後一個位置。這時有個婦人揹著嬰兒，一手拿著巧克力向乘客兜售，另一手揣著鈴鐺逗弄嬰兒。嬰兒出神地盯著，不覺鐵軌尖銳的轟鳴聲。

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她低頭假裝沒聽到婦人的叫賣，來紐約半年早已練就視而不見的功力。母子在顛簸的車上穿過人潮，全車都假裝他們不存在似，小小的身影最後淹沒在車廂後半段。

午夜躺在床上，鄰居的風鈴聲飄進耳裡，若有似無。冷氣太昂貴，每個月總有那幾晚得開著窗，鈴聲斷斷續續帶她回到地鐵上那個嬰兒專注的神情，但不能再繼續想了，她翻身。明天還得上班，不上班就繳不出房租。●

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