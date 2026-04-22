【自由副刊．愛讀書】 《小幸運女子群像》

《小幸運女子群像》 莎拉．譚坎姆．馬修斯著，李靜宜譯，木馬文化出版

莎拉．譚坎姆．馬修斯著，李靜宜譯，木馬文化出版

這個故事是關於二十初頭的印度女子，在友誼、情場、職涯上的凌亂，乘上種族、同志等身分困境，所交織而成的闖美血淚記。小說採倒敘法，分為「我」、「他們」、「她」、「我們」四部分，對應主角S各時期關注的對象，她從自我中心，經歷與他者的碰撞，到理解群體對自己的意義。原文書名「All This Could Be Different」，一切原本可以不一樣，暗示著成長後的悔悟。一開始，S乍看不討喜，她會批判人，情緒化，嚮往白人女孩，像渣男一樣玩弄感情；漸漸地，她嘗試真正去愛，去坦露內心，去背負原生家庭和文化所造就的痛與美。只是這一切豈是一個社會新鮮人所能掌握的。青春的世界充滿變數，會崩塌無數次，也會重建無數次。對於自我的認知，總有各樣版本並存於互斥的框架下，就像東西可能是藍色或綠色，端看各文化的定義，因此同一時刻，S既是印度爸媽心目中待嫁的寶貝女兒，又是服膺美式文化卻潦倒的失敗女同。幸好，S身邊有一群可愛的美國男孩女孩，在功利的資本主義社會下，他們仍義氣相挺，為彼此發聲，甚至共築如共生宅的粉紅屋計畫，讓狗屁倒灶的生活增添色彩。他們的友情真摯動人，女同志之間尤其溫暖如親情，是彼此在陌生城市之中，小幸運的源頭。

（棕黑）

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