【家庭plus．一人一故事】成長會傷人

圖／豆寶

文／呂政達

我讀台南二中一年級時，數學老師姓劉，有一次上課起立敬禮，我嘴巴動了一下被老師看見，以為我對他不禮貌。沒料到，這個事件變成我噩夢的開端。

那個學期，我數學成績39分，只差一分就不用補考。暑假來學校上課準備補考，還是這名老師來上課，他有意無意地說：「有人拿到39分，沒辦法，我就是給不下去。」我知道老師是衝我說的，但我不敢跟他講，我沒有不禮貌的意思。

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那年暑假，是難忘的一個夏天，我險險補考過關，升上二年級。其實那也是關鍵的一個夏天，我可能就此留級，改變了一生的際遇。

說好聽點，我從挫敗的經驗重新出發，但那個小傷口無法釋懷，後來就有如心頭頑石沉重地壓著，就好像生命所有挫敗的連結，就從高一的那個夏天開始了，我承認我變得退縮，長期對人際缺乏自信，慣用別人的眼光來定義自己的價值。

這變成我後來工作、感情、親情和友情的基調，我於是經常想起老師。成長會傷人，通常來自又出現類似情境時，你自動陷入的無助感，那個老師用言語緊緊地抓住了我。逆境經驗悄悄形塑了我們看待世界與自己的方式。

心理學家說童年會傷人，當我們發現兒子透過打字溝通顯現他對事情自有的想法後，我常好奇兒子成長經驗曾經如何傷了他，那些以為他不懂對著他說的嘲諷；帶他去大安國小讀幼兒園，當天就被老師退學，我只好帶著他默默離開校園的經驗；為了讀小學還得蹲在某個校園的角落做測驗的經驗；懷疑他在安親班、小學和中學遭霸凌的經過，累積、內化在兒子不被看見的心裡頭。有醫師診斷兒子忍受挫折的能力極低，所以那時才會頻繁地做出攻擊，其實，會不會一再的挫折早就在他心中堆積成一塊頑石，就像我心中的那個數學老師？

或許，有了兒子以後，是我生命中另一次的挫折經驗。但跨越過40年，多年來，我常常想要回台南，跟老師解釋清楚，我沒有不禮貌啊，就這樣，我可以把石頭放下。

這天，我上了高中校友會的臉書留言，詢問老師的情況。終於有校友前來回應，告訴我，老師1986年就因病去世了。算算，就是我大學畢業，找到工作的那個夏天。

40年來，壓著我心頭陰影的，從來不知道我心理轉折的那個人。40年，如此地度過。

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