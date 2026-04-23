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【藝術文化】NSO攜手客委會發表《客家．心．世界》 台灣當代作曲家與江文也跨時空對話

2026/04/23 05:30

作曲家陳韻柔（左起）、林京美、李元貞、客委會主委古秀妃、NSO榮譽指揮呂紹嘉、代理首席鄧皓敦、音樂學家沈雕龍於記者會合影。（記者凌美雪攝）作曲家陳韻柔（左起）、林京美、李元貞、客委會主委古秀妃、NSO榮譽指揮呂紹嘉、代理首席鄧皓敦、音樂學家沈雕龍於記者會合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在台灣的古典音樂發展脈絡裡，江文也很晚才被關注，但他卻又是台灣首位與世界產生重大連結的音樂家，他的生涯堪稱曲折，而他的音樂還在持續且深刻地與台灣當代創作者跨時空對話，迸發出新的火花。NSO國家交響樂團與客家委員會合作，最新完成的錄音作品《客家．心．世界》昨（22）日發表，既是致敬，也說是傳奇作曲家對台灣的深情回望。

NSO攜手客委會最新完成的錄音作品《客家．心．世界》。（NSO提供）NSO攜手客委會最新完成的錄音作品《客家．心．世界》。（NSO提供）

昨日發表會上，客委會主委古秀妃表示，「客家心」是一種文化韌性，無論處於何處，始終能以堅韌之心擁抱世界。客委會自2019年展開與NSO「以樂會客」委託創作計畫，至今7年已發展到2.0，期間也策畫了「泅泳漂泊」江文也音樂系列活動，2024年推出的《傳承與展望－江文也紀念專輯》即榮獲第35屆傳藝金曲獎；今年再度發行全新專輯《客家．心．世界》，不僅呈現江文也一生不同時期的音樂風貌，並以「傳承」精神體現當代作曲家向江文也致敬的創作脈絡。

NSO榮譽指揮呂紹嘉表示，這2張專輯的起源就是江文也，這次較特別的是，在大家知道的《台灣舞曲》（江文也於1936年獲奧運獎牌的作品）之外，還有江文也更早期的作品《白鷺的幻想》，是以前沒有發表過的，塵封近90年，由江文也的女兒交給NSO，進行世界首演。

此外，呂紹嘉也強調，「我們不只停留在江文也，更以傳承的精神，連結台灣年輕一代的作曲家，以江文也的音樂為元素與靈感，創作出各種不同色彩的精采作品，這是非常有意義的。」其中，江文也在飽經中國文革折磨到老後，晚年最後未完成的遺作《阿里山的歌聲》，這次也委託作曲家李元貞進行跨世代對話，創作了《思想－阿里山的歌聲》。李元貞說，希望以此回應這個歷史中沒有完成的聲音，「讓遺憾、傷痛可以被承接完成。」

還有旅美作曲家陳可嘉以江文也作品《北京點點》為靈感，延伸與再創的《島嶼迷夢》；另一首《凝．憶》，則是作曲家林京美受江文也啟發新創，她說，「整個曲子是朦朧裊繞的意象，描述江文也晚年的回憶，以及他漂泊的一生中對於台灣的思念。」

《客家．心．世界》以此為基礎，曲目規畫為3大主軸，包括「東西方的接合與對話」，收錄江文也《白鷺的幻想》、《小交響曲》及《汨羅沉流》3首重要作品；「發現江文也，音樂種子落地生根」收錄陳可嘉《島嶼迷夢》、林京美《凝．憶》及李元貞《思想－阿里山的歌聲》；「心世界」則收錄江文也《台灣舞曲》及李元貞《美濃之道》。

呂紹嘉表示，江文也一生歷經顛沛流離，長年身處異鄉，始終以音符寄託對台灣原鄉的深切思念，並巧妙融合客家音樂語彙與現代作曲技法，使其作品在與世界接軌之際，仍保有鮮明的台灣音樂語言與文化特質。《客家．心．世界》印證了台灣音樂不僅深深扎根於土地，更能以開放的姿態向世界發聲。

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