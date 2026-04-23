【藝術文化】北歐指揮大師葛雷登率台北愛樂 獻演「莫札特的結婚禮物」

次女高音鄭海芸（左起）、女高音賴珏妤、指揮蓋瑞．葛雷登、男高音宮天平與台北愛樂音樂總監古育仲合影。（台北愛樂提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為慶祝莫札特誕生270週年，台北愛樂室內合唱團將於4月27日晚間在台北國家音樂廳舉辦「莫札特的結婚禮物：C小調彌撒」音樂會。此次特邀瑞典斯德哥爾摩大教堂音樂總監蓋瑞．葛雷登（Gary Graden）來台客席指揮，聯合女高音賴珏妤、次女高音鄭海芸、男高音宮天平、男低音李增銘，以及台北愛樂青年管弦樂團，共同呈現莫札特這部深具代表性的聖樂作品。

台北愛樂執行長丁達明表示，與葛雷登結識約10年，曾多次發出邀請，直到第3次才成功促成此次合作。葛雷登則形容，與台灣優秀的聲樂家及樂團工作，如同「跳進湖裡」沉浸在莫札特的音樂中。他分析，這部作品同時呈現巴洛克風格與當時古典流行的作曲技巧，甚至包含歌劇元素，每個樂章都像在大教堂不同的拱門空間，展現獨特特色。

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《C小調彌撒》是莫札特為未婚妻康絲坦茲譜寫的聖樂鉅作，融合了巴赫、韓德爾式的賦格結構與華麗的歌劇抒情旋律。葛雷登指出，莫札特在曲中編寫的宏偉詠嘆調，側寫了康絲坦茲做為偉大歌手的才華。此次演出的聲樂陣容更為國內一時之選，台北愛樂青年管弦樂團亦將同台演出，除了曲目本身的宗教光輝，這份「結婚禮物」更展現了莫札特筆下的人性溫度與信仰情感。

台北愛樂室內合唱團表示，4月27日的音樂會當日持票券可免費參加余濟倫導覽講座。詳詢OPENTIX網站。

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