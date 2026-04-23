【藝術文化】臺灣攝影家第9輯出版 看見謝震隆 林芙美 張詠捷影像魅力

攝影家謝震隆家屬謝少淵（左起）、林芙美、文化部長李遠，以及張詠捷合影。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館與國家攝影文化中心編製的《臺灣攝影家》系列叢書，於昨（22）日舉辦第9輯新書發表會。本輯以謝震隆、林芙美、張詠捷3位攝影家為傳主，文化部長李遠出席發表會時致詞表示，攝影家捕捉流動生活中的瞬間，這3位創作者分別從電影劇照、光學實驗到海島紀實，顯現了時代記憶與台灣土地的脈動。

《臺灣攝影家》系列叢書第9輯出版《謝震隆》、《林芙美》、《張詠捷》專書，梳理藝術家的創作軌跡。

（記者董柏廷攝）

文化部長李遠提到，他與謝震隆及張詠捷皆有交集。謝震隆曾擔任中影劇照師，經歷台灣新電影時代，在長達30年的職涯中參與200餘部電影。李遠形容謝震隆的照片「自帶電」，能透過一張照片徹底看見人物神情與武俠、文藝片的靈魂；林芙美則是台灣商業攝影與攝影理論的先行者，其作品運用特殊光學與沖洗手法，呈現出具隱喻、象徵且帶有文學曖昧度的抽象美學。而張詠捷則長期深耕澎湖進行田野調查，將紀實影像與個人修行體悟結合，記錄海島文化與精神意象。

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國美館館長陳貺怡指出，本年度3位傳主的創作能量豐沛且多樣，謝震隆的鄉鎮獵影與劇照連結了影像文化軌跡，林芙美體現了藝術創造的自由，張詠捷則展現攝影與地方記憶的連結厚度。

國家攝影文化中心說明，自105年推動該叢書計畫以來，至今已完成9輯共36冊，透過論述書寫、訪談與年表，系統性整理並建構台灣攝影史。

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