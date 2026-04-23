自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】臺灣攝影家第9輯出版 看見謝震隆 林芙美 張詠捷影像魅力

2026/04/23 05:30

【藝術文化】臺灣攝影家第9輯出版 看見謝震隆 林芙美 張詠捷影像魅力攝影家謝震隆家屬謝少淵（左起）、林芙美、文化部長李遠，以及張詠捷合影。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館與國家攝影文化中心編製的《臺灣攝影家》系列叢書，於昨（22）日舉辦第9輯新書發表會。本輯以謝震隆、林芙美、張詠捷3位攝影家為傳主，文化部長李遠出席發表會時致詞表示，攝影家捕捉流動生活中的瞬間，這3位創作者分別從電影劇照、光學實驗到海島紀實，顯現了時代記憶與台灣土地的脈動。

【藝術文化】臺灣攝影家第9輯出版 看見謝震隆 林芙美 張詠捷影像魅力《臺灣攝影家》系列叢書第9輯出版《謝震隆》、《林芙美》、《張詠捷》專書，梳理藝術家的創作軌跡。
（記者董柏廷攝）

文化部長李遠提到，他與謝震隆及張詠捷皆有交集。謝震隆曾擔任中影劇照師，經歷台灣新電影時代，在長達30年的職涯中參與200餘部電影。李遠形容謝震隆的照片「自帶電」，能透過一張照片徹底看見人物神情與武俠、文藝片的靈魂；林芙美則是台灣商業攝影與攝影理論的先行者，其作品運用特殊光學與沖洗手法，呈現出具隱喻、象徵且帶有文學曖昧度的抽象美學。而張詠捷則長期深耕澎湖進行田野調查，將紀實影像與個人修行體悟結合，記錄海島文化與精神意象。

國美館館長陳貺怡指出，本年度3位傳主的創作能量豐沛且多樣，謝震隆的鄉鎮獵影與劇照連結了影像文化軌跡，林芙美體現了藝術創造的自由，張詠捷則展現攝影與地方記憶的連結厚度。

國家攝影文化中心說明，自105年推動該叢書計畫以來，至今已完成9輯共36冊，透過論述書寫、訪談與年表，系統性整理並建構台灣攝影史。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中