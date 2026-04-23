【家庭plus．四季好食】蒜苔 換個新吃法

蒜苔用涼拌方式清脆爽口，值得一試。

文、圖／梁瓊白

看清楚圖片中的菜了嗎？它像什麼？海帶絲？不對，是蒜苔。

這項食材一向都是炒來吃，產季出現在農曆年前後，吃法最多的是用來炒各種臘味，價格比青蒜貴，但是口感比青蒜甜脆，開春後就很難買到了，假日竟然在菜場發現碩果僅存的一把，可能是被遺忘的冷藏品吧！只是過完年還炒臘肉總覺得不搭，雖然也可以炒肉片，但是除了炒，其實它可以有更特別的吃法，那就是拌。

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先切除比較粗硬的前段，並摘掉尾端尖細的部位後，洗淨、切成三或四等分的長段，放入加了鹽的開水裡燙3分鐘，然後撈出泡冷水。完全涼透後撈出來，用小刀在一端劃個刀口，然後撕開成細條，前段比較粗的可以撕成四條，中段撕三條、更細的對撕兩條即可。用小刀劃開刀口再撕，撕出來的形狀粗細比較均勻，不要直接用手剝的方式撕，不然剝出來頭尾粗細不同。

調味可以只用醬油、香油和少許鹽、糖，喜歡吃辣的可以加辣椒絲或辣椒醬、紅油都行，如果用加了紅蔥酥的鵝油拌更棒。菜場專賣熟雞和熟鵝的攤子，他們每天宰殺很多的雞、鵝後煮熟了賣，過程會清理出很多的油脂，扔了可惜，於是就精煉出其中的油，然後裝罐出售。煉油過程會加入紅蔥酥一起炸香，這種蔥油可以用來拌飯、拌麵或炒菜，做涼拌菜更是方便好用。

除了市場專賣雞肉的熟食攤有賣雞油外，現場賣水煮鵝的攤子也賣鵝油，只是數量比較少，價格也比雞油貴；此外超市也可以買到，通常罐裝的香蔥鵝油為了保鮮大都冷藏，所以取用時都是半凝固狀。為了讓調味料融合、拌起來均勻，最好將鵝油先放在鍋子裡加熱一下，再放入醬油爆香，經過加熱的醬油可以激發出醬香味，也讓糖和鹽都完全融合，然後才加到蒜苔絲裡拌勻，清脆爽口，非常好吃，沒做過、沒吃過的值得一試。

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