【家庭plus．婚姻研究院】宅修大師在我家

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文／陳燕齡

結婚前大略知道先生因為生涯歷練、家世淵源與個人興趣等種種因緣，他很自豪說只要是他親手維修，任何居家用品都能起死回生，歷久彌新，甚至居所水電瓦斯的配置管道都難不倒他。

婚後各忙各的工作，家裡有什麼管線更替換新，他根本無暇兼顧，只有打電話找店家來服務。一晃20年，直到他近年屆齡退休，變成居家男人才讓人眼睛一亮：只要家裡有什麼電器要換新，他就搶過去扭扭弄弄，敲敲打打，不久就說可以再用了。試用之下才驚覺，我家養了個宅修大師！

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更誇張的是屋子裡外油漆風化剝落，他在附近竹林裁切竹竿搭鷹架，自行調漆、補漏，室內裝燈、掛簾、敲牆換管線、安裝新浴廁，他都自己買材料施工，竟也真的管用。前後院的花圃一度荒煙蔓草，也是他一手包辦，包括除草清淤，挖溝埋管，整理出花圃走道，種花苗栽果樹。不幾年來訪的客人都羨慕我們家有自己種的木瓜、芭樂、柳丁、萊姆。

看他揮汗如雨，卻笑臉盈盈的愉快神情，早知道叫他別上班了，專心打理家務不更好！

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