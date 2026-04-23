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【自由副刊．說書．Speaking of Books】 鍾芳玲／重訪莎士比亞書店

2026/04/23 05:30

絲薇雅．畢奇1919年在巴黎開了「莎士比亞書店」。絲薇雅．畢奇1919年在巴黎開了「莎士比亞書店」。

文．照片◎鍾芳玲

「莎士比亞書店」的創辦人絲薇雅．畢奇（左）與書店最知名的客人詹姆斯．喬伊斯。「莎士比亞書店」的創辦人絲薇雅．畢奇（左）與書店最知名的客人詹姆斯．喬伊斯。

自從上世紀末兩度造訪巴黎後，一直要到2023年夏天才再訪。早年促使我初訪巴黎的原因，與兩家書店有關。1990年代中期，我開始對西方的書店文化感興趣，和許多書商、藏書家聊天，總有人提起一位名為絲薇雅．畢奇（Sylvia Beach）的美國女士，於1919年在巴黎河左岸的拉丁區開了家「莎士比亞書店」（Shakespeare and Company），以販賣、出租英文書為主。

1922年首版的《尤利西斯》由巴黎的「莎士比亞書店」出版，封面的藍與白比照希臘國旗的顏色。1922年首版的《尤利西斯》由巴黎的「莎士比亞書店」出版，封面的藍與白比照希臘國旗的顏色。

「莎士比亞書店」吸引了許多當時聚集在巴黎的藝文人士與喜愛英美文學的讀者，例如厄尼斯特．海明威、史考特．費茲傑羅、埃茲拉．龐德、葛楚．史坦、安德烈．紀德、作曲家艾瑞克．薩提、電影導演謝爾蓋．艾森斯坦等，其中包含已頗有名氣的詹姆斯．喬伊斯。

上個世紀末巴黎河左岸的第二代「莎士比亞書店」外觀。上個世紀末巴黎河左岸的第二代「莎士比亞書店」外觀。

由於當時英美的出版審查制度嚴苛，喬伊斯找不到一家英美的出版社敢出版他耗時七年寫的長篇小說《尤利西斯》（Ulysses），只因書中含有被認定為色情、淫穢的字句。既無出版經驗財力又不豐的絲薇雅，決意編輯、出版《尤利西斯》，並在1922年2月2日喬伊斯四十歲生日那天把成書交給他，自此奠立了喬伊斯在文壇的盛名，「莎士比亞」這家小書店，也一躍成為世界知名的出版社，只不過這家傳奇書店在1941年第二次大戰期間因納粹干預而被迫關閉，戰爭結束後，年近六十的絲薇雅未再重操舊業。

現今巴黎的「莎士比亞書店」已成了觀光景點，店外隨時可見排隊等著入內參觀的人群。現今巴黎的「莎士比亞書店」已成了觀光景點，店外隨時可見排隊等著入內參觀的人群。

1959年絲薇雅出版的回憶錄《莎士比亞書店》，堪稱一本細說文壇的高級八卦，書中描述了在書店出沒的文人、以及出版《尤利西斯》前後的一些愉快與不愉快經歷，讀到喬伊斯日後背離簽署協議，將版權私自賣給美國出版社，兩人由親密而疏離，不禁唏噓。不少流傳於文壇的佳話，其實背後都藏著不為人知的辛酸與恩怨情仇。

喬治（左）與女兒相差六十八歲，這張照片是一位風滾草提供的，攝於1980年中期。Courtesy of Michael Hayward喬治（左）與女兒相差六十八歲，這張照片是一位風滾草提供的，攝於1980年中期。Courtesy of Michael Hayward

絲薇雅的回憶錄裡也提到海明威，對他多所喜愛與推崇，稱他為最佳顧客，海明威第一本短篇小說集《在我們的時代》（In Our Time）的英國版，就是她推薦給出版商強納森．凱普（Jonathan Cape）。海明威的散文集《流動的宴饗》，有一篇專門寫《莎士比亞書店》，回憶他早年與新婚妻子到巴黎時，沒沒無名、生活拮据，善心的絲薇雅在他沒錢繳會員費時，就先租借了好幾本書給他。

書店裡公開散置的十來張簡易床，曾是「莎士比亞書店」最特別的風景。書店裡公開散置的十來張簡易床，曾是「莎士比亞書店」最特別的風景。

時間在此變得溫柔

「莎士比亞書店」的名號在消失二十三年後，又重現巴黎，這與一位美國男士喬治．惠特曼（George Whitman）有關。喬治1951年時也在河左岸同一區不遠處開了家書店，以賣英文書為主，取名為「密思拓」（Mistral Bookshop）。書店迎來了不少作家與詩人，例如亨利．米勒、阿涅絲．寧、艾倫．金斯堡、勞倫斯．佛林格提，後者在巴黎求學時與喬治成為摯友，受到他的啟迪，1953年在舊金山創辦了「城市之光書店」（City Lights Books），兩家書店結為姊妹店，書店門框上互相標示了彼此的店名。好客的喬治還在書店裡放置了好幾張簡易床，提供給想留宿的文藝青年，前提是要面交一份自傳給他，還得他看你順眼才行，喬治暱稱這些來來去去的留宿者為「風滾草」（Tumbleweeds），他的書店就是「風滾草旅館」。由於景仰絲薇雅．畢奇雅好藝文、支持作家的風範，喬治在1964年莎士比亞誕生四百週年時，把書店改名為「莎士比亞」。

沒趕上絲薇雅的「莎士比亞書店」，我可不想錯過喬治的，上個世紀末終於初訪巴黎，見到了八十來歲的喬治，老人身著合宜卻陳舊的西裝，內搭花襯衫並打了斜紋寬領帶，精神矍鑠地爬著窄狹陡峭的樓梯，引我在擠滿了書的三、四個樓層打轉並導覽，迷宮似的空間凌亂又昏暗，連地上都堆著一疊疊的書，牆上掛了大片的裱框裝飾鏡與作家的照片，十來個鋪了腥紅色毯子的簡易床穿插其間，某角落還有個簡陋小廚房，爐上微火嘟嘟嘟地燉著一鍋食物，飄出陣陣香氣與蒸氣，有隻短毛黃貓穿過走道，上方的牆面寫著「別對陌生人冷漠無禮，他們可能是喬裝的天使」的英文字樣，整個書店散發出一股神祕、頹廢、波西米亞風的浪漫氣息。

那回在巴黎一星期，過兩年又去待了幾天，大約一半的時間都泡在「莎士比亞」，尤其書店凌晨才打烊，我往往逗留到最後，在此讀讀書、和一些風滾草交流，偶爾加入茶話聚會，還碰到一些英美的作家；多年後讀到一位風滾草所寫的書店經歷《時間在此變得溫柔》（Time Was Soft There；台灣出版社譯為《愛上莎士比亞書店的理由》），得知其中有位竟是曾在古書區霸居五年的落魄英國詩人。當然，在此也見證了喬治時而友善、時而陰鬱、時而咆哮的喜怒無常，的確是一個性情古怪的傢伙，只不過大家似乎都習以為常、見怪不怪。

日後我的第一本著作《書店風景》開篇第一章就是書寫「莎士比亞」的前世今生，那是網路尚未發達的年代，不少讀者因書中介紹，把「莎士比亞」列為他們巴黎行的必訪之處，有些剛開店的朋友，甚至發願要做自己城市的「莎士比亞書店」。

愛在日落巴黎時

四分之一世紀後重返「莎士比亞」，心情頗複雜。喬治早於2011年仙逝，享壽九十八，小他近七十歲的獨生女絲薇雅（以絲薇雅．畢奇命名）在他去世前幾年已接管書店。這些年書店被寫入更多的旅遊手冊，又常被報刊雜誌評為世界最知名或最美的書店，還成了幾部西方影片的場景，例如《愛在日落巴黎時》、《午夜巴黎》、《美味關係》等，連金城武替航空公司拍的廣告短片、林志玲的慈善年曆都以此為背景，再加上新興網路的傳播，使得「莎士比亞」成了觀光景點與網紅打卡店，如此也為2015年在書店旁新開的同名咖啡館帶來人潮；尚未回訪之前，我早由朋友口中、媒體報導得知書店的盛況。

人到了現場，果然看到排隊等進門的人龍，入口還坐了個守衛，管制進出的人數；店外有導遊對著一群遊客激情介紹，宣稱《尤利西斯》就是在此出版，也不知是有意或無意把前後兩個「莎士比亞書店」的歷史給弄混，直到現在都還有媒體這麼瞎說。記得早年讀一本旅遊書，裡面寫著喬治是美國詩人華特．惠特曼的私生子，但喬治是1913年出生，華特．惠特曼卻早於1892年就去世，如此的誤導，反而加深了書店的傳奇色彩。踏入書店，發現格局改了，以往的雜亂不再，變得整齊又清爽，一樓空間明顯擴增，且闢為童書專區，但總書量感覺少頗多，增加的是一些非書紀念品，例如帆布袋、筆記本、卡片等。此外，原本直通的三、四樓已關閉，二樓則布置成懷舊書房，書架上多半是20世紀中期以前的文學名著，僅供閱讀、不販售，牆上掛了知名作家的肖像照，還擺放了舒適的沙發、能使用的老式打字機與鋼琴，往窗外望去就是塞納河與聖母院，整體氛圍確實不錯，只不過很少人真會有閒情逸致在那閱讀，畢竟人來人往干擾大，再加上書店在入口即以明文規定，禁止在室內拍照，多數遊客入內後快閃即走；雖說如此，還是有人悄悄偷拍，網路社交媒體上能看到大量書店內景照。我在櫃台旁好奇觀察消費的狀況，發現販售最多的是印有書店素描或Logo的帆布袋，也難怪我在台北、倫敦、舊金山、北京等城市，都曾看到揹著「莎士比亞」帆布袋的行人擦身而過。

我還留意到以往的簡易床不見了，後來在他們的網站上得知，風滾草方案還存在，但已經升級，書店建築內闢出幾間獨立私密房間給每位風滾草，且含衛浴設備，每次居留時間由一星期至一個月不等，想成為風滾草者，一律得透過郵件遞出申請表，每年收到的申請表高達數千份，但僅十來位中選。

黃昏裡掛起一盞燈

後喬治時代的書店，顯然在女兒絲薇雅及她的團隊經營下，有了新風貌與章法，除了前述改變，書店還請了經理、採購，並成立出版部門，出版關於書店的傳記，也在網上賣書，另外還有專人策畫活動、主持沙龍，幾乎每週都有一、兩個活動進行，巴黎自然不乏英語系國家的作家到訪，「莎士比亞」的知名度與地利之便（臨塞納河畔、面對聖母院）成了作者與讀者相聚的首選之地。在疫情時，書店成立了非營利協會「莎士比亞書店之友」贊助書店的運作。書店的井井有條與多角化、企業化經營，自然令人歡欣，對其未來感到寬心，但我卻有著淡淡的惆悵與感傷，這裡已無往年記憶中的隨機、隨意與隨興，此次重訪宛如是一次告別。

2024、2025，連續兩年的春季，我都去巴黎待上兩個月，平常到塞納河畔散散步，免不了經過「莎士比亞」，無論是晴天或雨天，店外都有一堆等著進去的人，我自己再也不曾踏入，總覺得這已不是「我的」書店，但看到這麼多人願意耐心排隊進一家書店，去享受一下氛圍、去了解一下書店的歷史，甚至成了書店的粉絲，把書店當成「他們的」，還是令人動容，畢竟一家書店在兩代接力下，能持續四分之三世紀，多麼不容易！

書店外打開的綠色護窗木板上，寫著喬治2004年生前的一段話：「早在1600年時，我們書店的建築是一座修道院，名為La Maison du Mustier。中世紀時每座修道院都有位點燈修士，負責在夜幕低垂時點亮燈火。我已點了五十年的燈，現在輪到我的女兒了。」對我而言，喬治點的是燭光燈，絲薇雅點的是LED燈，畢竟是兩個不同的世代，他們先後以自己的方法照亮書店，但我這個懷舊者，依然對那一閃一閃的搖曳燭光多所執念。●

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