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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳滅／書店和再會鳥

2026/04/23 05:30

◎陳滅◎陳滅

◎陳滅

故友翩翩囑我留電話

可惜夢裡的門號都有期限

研討會場下雨了

我們撐傘去逛書店

雨聲滴答是真的還是夢境？

雨水敲打鐵皮

像鼓聲卻沒有號角

連離散時代也有點慵懶

傾流而下的渡輪已載不動

無家書頁尋字的心

研討會場熱鬧而沒有面孔

只有火柴、麵條和收音機

雨聲乍起像時代驟變

故友夢境般的臉是真的

還只是缺電的筆畫？

我總分不清，尤當窄巷颳風時

時代的高清天際達到極致地失真

願有書頁印刷出常在的雲

夜都市有形而無影

沒有犬吠也沒有貓的輕喚

街巷盡處是宿舍

我寧願它是一片海灘

故友翩翩囑我留電話

找天撐傘再去逛書店

但書店在夢內放出了一隻再會鳥

網路在夢外灑下一陣抽象雨

鈔票溼透了可仍操縱全世界

上帝也獨酌微吟，厭倦了

忍看書頁似人面飄零

急風吹散了鉛字粒

舊信札筆跡低訴近物遠遊

但脆弱的是情懷還是土地？

雲深、雲散，喚斜影歸來已晚

書店門外有藍色小馬

伴隨三拍子的舞樂獨行

似彩色一瞬，曝光後閃逝

這時代怎麼了？鐵門墜地

似暴戾又麻木的公文蓋章

書頁碎散竟似那犯禁的美

書店內可仍有孤燈如眼？

照見我們遺落的字句，像羽毛

消逝的是書店還是一隻鳥？

彷彿不存在或不被允許的美

失語飄盪，夜照淋漓

雨聲向一切曾經存在的書頁

絮絮地低唱出莫名問候

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