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【自由副刊】 陳滅／書店和再會鳥
◎陳滅
◎陳滅
．
故友翩翩囑我留電話
可惜夢裡的門號都有期限
研討會場下雨了
我們撐傘去逛書店
．
雨聲滴答是真的還是夢境？
雨水敲打鐵皮
像鼓聲卻沒有號角
連離散時代也有點慵懶
傾流而下的渡輪已載不動
無家書頁尋字的心
．
研討會場熱鬧而沒有面孔
只有火柴、麵條和收音機
雨聲乍起像時代驟變
故友夢境般的臉是真的
還只是缺電的筆畫？
我總分不清，尤當窄巷颳風時
．
時代的高清天際達到極致地失真
願有書頁印刷出常在的雲
夜都市有形而無影
沒有犬吠也沒有貓的輕喚
街巷盡處是宿舍
我寧願它是一片海灘
．
故友翩翩囑我留電話
找天撐傘再去逛書店
但書店在夢內放出了一隻再會鳥
網路在夢外灑下一陣抽象雨
鈔票溼透了可仍操縱全世界
上帝也獨酌微吟，厭倦了
忍看書頁似人面飄零
急風吹散了鉛字粒
舊信札筆跡低訴近物遠遊
但脆弱的是情懷還是土地？
雲深、雲散，喚斜影歸來已晚
．
書店門外有藍色小馬
伴隨三拍子的舞樂獨行
似彩色一瞬，曝光後閃逝
這時代怎麼了？鐵門墜地
似暴戾又麻木的公文蓋章
書頁碎散竟似那犯禁的美
書店內可仍有孤燈如眼？
照見我們遺落的字句，像羽毛
．
消逝的是書店還是一隻鳥？
彷彿不存在或不被允許的美
失語飄盪，夜照淋漓
雨聲向一切曾經存在的書頁
絮絮地低唱出莫名問候
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